ביקור מיוחד ומרומם נרשם בימים אלו בישיבתו הרמה של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בעיר בית שמש, עת עלה למעונו האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ להתברך בברכת השנים לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

במהלך הביקור המרומם הועלו זכרונות הוד משנות קדם. בין היתר הוזכר כי בשנת תשי"ח שימש הגר"מ שטרנבוך כמשדך בשמחת נישואי אחות האדמו"ר, הרבנית מסלונים ע"ה, עם יבלחט"א האדמו"ר מסלונים. הגר"מ שטרנבוך חייך והפטיר כי כדמי שדכנות קיבל אז את ספר 'תשובות הרשב"א'.

כמו כן, הוזכר שידוך היסטורי נוסף שנעשה על ידי הגר"מ שטרנבוך, שידוכו של אחיו, הגאון רבי אליהו שטרנבוך זצ"ל ראב"ד אנטוורפן, עם הרבנית ע"ה, בתו של האדמו"ר ה'מקור ברוך' מסערט ויז'ניץ זצ"ל. הגר"מ והאדמו"ר העלו על נס את הקשר התורני העמוק והפלפול בלימוד שהיה לו עוד באותן שנים עם ה'מקור ברוך' זי"ע.

במהלך השיחה התעניין האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ מתי החל הקשר הקרוב והמיוחד של הרב עם האדמו"ר ה'בית ישראל' מגור זצ"ל. הגר"מ השיב כי עוד בימי בחרותו זכה לסעוד פעמים רבות על שולחנו הטהור בשבתות קודש.

בסיום הביקור האציל הגר"מ שטרנבוך את ברכת קודשו לשנה טובה ומבורכת על האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ ועל הנלווים אליו, ובהם חתנו הגה"צ רבי דוד משה רוזנבוים שליט"א, אב"ד קרעטשניף רחובות.