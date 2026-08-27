אילוסטרציה ( צילום: Hadas Parush/Flash90 )

צוותי רפואה ולוחמי אש הוזעקו היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים לדירה בקומה הרביעית ברחוב שדרות משה דיין בירושלים, בעקבות דיווח שהתקבל במוקד מד"א בשעה 17:48 על גבר ואישה כבני 70 שנמצאו בדירה כשהם מחוסרי הכרה.

החובשים והפרמדיקים שהגיעו במהירות למקום נחשפו לזירה מורכבת, כאשר איתרו את בני הזוג כשהם שרועים על רצפת חדר השינה. לאחר טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים בשטח, פינו אותם הצוותים לבית החולים הדסה הר הצופים כשהם במצב קשה, תוך שעל הגבר מבוצעות פעולות הרדמה והנשמה. פראמדיק מד"א נדב טייב וחובש יחידת האופנועים דוד לוי, מהראשונים שהגיעו לזירה, שיחזרו את רגעי הטיפול הדרמטיים: "ראינו גבר ואישה בשנות ה-70 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים, הרדמנו והנשמנו את הגבר ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם מוגדר קשה". הטיפול הרפואי המהיר התמקד בייצוב המדדים החיוניים ובסיוע נשימתי דחוף, לאור קריסת המערכות הראשונית של השניים ובמטרה להביאם במהירות המרבית ליחידת הטראומה בבית החולים. הימצאותם של שני בני אדם מחוסרי הכרה בו-זמנית באותו חלל סגור העלתה מיד את החשד כי לא מדובר באירוע רפואי מקרי, אלא בפגיעה סביבתית משותפת כתוצאה ממה שאפיין בתחילה כחשד לדליפת חומרים מסוכנים או גזים רעילים. בעקבות כך, הוזנקו לזירה צוותים מיוחדים ולוחמי אש מתחנת מרחב האומה של מחוז ירושלים. לוחמי האש החלו בביצוע סריקות נרחבות בקומה הרביעית ובמבנה כולו, לצד הפעלת גלאים וציוד ניטור ייעודי למדידת הרכב האוויר ורמת הרעילות בבית.

הזירה בירושלים ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

בתום סדרת בדיקות מקיפות וקפדניות של צוותי הניטור, נמסר רשמית מדברות כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים כי החשד הוסר לחלוטין. "לוחמי האש וצוותי הניטור מתחנת מרחב האומה סיימו את הסריקות והבדיקות בדירה בקומה הרביעית. מתוצאות הניטור עולה כי לא נמצאו ערכים של חומרים מסוכנים בזירה," ציינו בדוברות הכבאות. שלילת נוכחותם של גזים רעילים או חומרים מסוכנים בדירה מביאה לסיומה את פעילות כוחות הכבאות במקום, אך מותירה את סיבת פגיעתם של בני הזוג פתוחה.

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כעת, משהוסרה הסכנה הסביבתית ונשללה תריחיש של אירוע חומרים מסוכנים במבנה, נסיבות האירוע והרקע שהוביל לפגיעתם הקשה של בני הזוג עדיין אינם ברורים. הגורמים הרפואיים בבית החולים הדסה הר הצופים, לצד גורמי החקירה, ממשיכים לבדוק את כלל כיווני החקירה האפשריים, לרבות הרעלות מזון, תגובות תרופתיות או גורמים רפואיים אחרים שגרמו לאובדן ההכרה המקביל של השניים.