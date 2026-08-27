האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מבצל שהנביט בבית?

שאלה:

אדם רוצה להמחיש לחברו מהו אורך של מטר. הוא מצביע על המקרר ואומר: "תראה, המקרר הזה הוא מטר". האם עצם ציון מידת המקרר נחשב למדידה האסורה בשבת?

תשובה:

מרן השולחן ערוך כותב בהלכות שבת שמותר לומר לחנווני: "תן לי ארבע ביצים וחמישה רימונים", ובלבד שלא יזכיר דמים ומידה. כלומר, אין לדבר בשבת בדרך של מקח וממכר על מחיר או מידה.

לכן אין לומר למוכר: "תן לי ביצים בעשרה שקלים", וכן אין לומר: "תן לי קילו סוכר", כאשר הכוונה היא למדוד או לשקול את הסוכר.

אולם כתבו הפוסקים שאם ציון המידה הפך בשימוש הרגיל לשם של מוצר או של כמות מוכרת, ואין הכוונה למדידה ממש – יש מקום להתיר. לדוגמה, מותר לומר "תן לי שקית סוכר", אף שידוע שמשקלה קילו, משום שהבקשה מתייחסת לשקית מסוימת ולא לפעולת שקילה.

הוא הדין באמירת מידה בדרך של סיפור דברים בלבד. אם אדם מצביע על המקרר ואומר: "המקרר הזה רוחבו מטר", רק כדי לציין עובדה – הדבר מותר. אולם אם מטרתו היא להשתמש במקרר כדי להמחיש ולמדוד מהו אורך של מטר – הדבר אסור.

הפרשת מעשרות מבצל ירוק שגדל בבית

שאלה:

אדם הניח בצל בארון המטבח, ולאחר זמן צמח ממנו גבעול ירוק. האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מהבצל הירוק?

תשובה:

מה שאנו מכנים "נבטים" נוצר כאשר מניחים קטניות, חיטה וכדומה במקום לח, ולאחר זמן יוצא מהן גבעול חדש. תהליך דומה מתרחש בבצל המונח בבית ומצמיח גבעול ירוק.

לעניין ברכה, המנהג הוא לברך על נבטים "שהכל נהיה בדברו". הטעם הוא שהנבט נחשב לדבר חדש: החלק המקורי משתנה, והגידול החדש אינו צומח מן הקרקע אלא באמצעות הלחות. לכן דינו דומה לגידולי מים, שברכתם שהכל.

גם לעניין תרומות ומעשרות, החיוב נאמר בגידול מן הקרקע. כיוון שהנבטים הללו צמחו בתוך הבית, ללא קרקע, והגידול החדש יצא מן הירק הקודם – אין צורך להפריש מהם תרומות ומעשרות.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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