הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד - באדיבות מערכת 'דברי חמד' 10 10 0:00 / 11:15 הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

בימים האחרונים, נכנסו לחדר לימודו של חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, צוות המלמדים והמחנכים בתלמוד תורה 'בית דוד' בחולון שם לומדים מאות ילדי חמד העולים ומתעלים בתורה ויראת שמים, תחת נשיאותו של הרב זילברשטיין, בכדי לשמוע דברי חיזוק והדרכה בפתח שנת הלימודים החדשה.

הרב זילברשטיין האריך בדברים היוצאים מן הלב, ודיבר על כמה נקודות מעשיות ומיוחדות, הנוגעות למצב הכללי בו אנו נמצאים כעת, להלן תמלול מלא מדבריו הנרגשים: תחילה פתח בהתייחסות על המצב הבטחוני הרגיש והלא-יציב: "תראו יקיריי, אתם יודעים מה היום הפחד של ראשי הממשלה כאן? פצצת אטום. ברור לו שלאיראן יש פצצת אטום, כי הרי ראש השקרנים שיש בעולם זה איראן, הם השקרנים הכי גדולים שיש בעולם. הוא אומר שמתוך זה שמדברים בלהט ובאמונה, נראה לו שיש להם את האטום. אטום זה הפחד הכי גדול היום בעולם, ושמעתי שהממשלה כאן מפחדים מהאטום. "אתם יודעים מי זה הכוח הכי גדול נגד האטום? אתם!, איך? - יש ילדים שאין בהם חטא, זה התינוקות של בית רבן האלה שנמצאים פה. התפילה שלהם היא תפילה, הלימוד שלהם זה לימוד, אין מקטרג. כשהמן בא למרדכי והוא שמע שהוא לומד איתם הלכות קמיצה, אז הוא אמר 'אני אבוד', הוא גם ידע שלעם ישראל יש נשק, והנשק שיש לנו זה לא בתופים ולא במחולות, הנשק שלנו זה הילדים! רגע מרגש במסדרון | הרבי נעצר ובירך את סגנית יו"ר הכנסת • תיעוד בלעדי שאול כהנא | 19:04 "אתם יקיריי, אתם הנשק של העם היהודי. אתם מלמדי תינוקות שאין בהם חטא, שהם הנשק שלנו. צריך שהילדים ילמדו טוב, זה רק בידינו אנחנו, ילדים שלומדים טוב, הם המגן על העם היהודי.

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

לאחר מכן התייחס הגר"י זילברשטיין על הצורך להתנהג בדרך ארץ, בכדי לא לעורר ולהוסיף זעם נוסף על ציבור שומרי התורה והמצוות: "יש ילדים שאני רואה אותם ברחוב, משתוללים קצת ככה, הולכים ככה, וזה מאוד לא טוב..., צריכים מאד להיזהר עם הילדים ברחוב, אם אנשים רואים אותם בחוץ ככה מסתובבים בחופשיות..., הזעם נגד לומדי התורה הוא נורא ממש. הם אומרים: 'כולנו כאן נמצאים במלחמה, ותראה איך שהם מהלכים ברחוב ככה, מסתכלים פה, מסתכלים שם, יש כאלה שגם מעשנים כמה סיגריות, האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה', זה הרס!

"אתם, יקיריי, הממונים היום על צבא הגנה לישראל. מה זה הצבא שיש לנו? הצבא - זה הצבא שלנו. ילדים שהולכים ברחוב בדרך ארץ ומתנהגים בדרך ארץ וברצינות, זה הנשק הכי גדול שיש בעולם, וזה בידכם.

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

וכאן עבר הרב זילברשטיין והתייחס לחלק הפרקטי, כיצד מוטלת עבודת הקודש על צוות המחנכים והמלמדים:

"להחדיר בהם ולספר להם שיש אטום, אני לא יודע אם זה בדיוק הדרך הנכונה. אבל תראו את התמונה הזאת, זה מו"ח הגרי"ש אלישיב זצ"ל, בואו ואספר לכם מה שהיה עמו:

"בירושלים הגיע בזמנו לראשונה כדור פורח (צפלין). והרב אלישיב שמע שהגיע כדור פורח, אז הוא יצא מהבית על מנת לראות את זה. ואחרי פסיעה אחת, הוא מיד אמר לעצמו: 'תתבייש לך, עם ישראל זקוק לישועות ואתה הולך לראות כדור פורח? אתה משוגע אתה?, בשביל זה נולדת בעולם? לראות כדור פורח?', ומיד חזר בחזרה, אע"פ שמאד רצה לראות את הפלא הזה הוא התאפק וסגר את עצמו במנעול, אין כדור, אין פורח, יש רק דבר אחד יש, תורה הקדושה!

"סיפורי צדיקים מאוד יכולים לעזור, סיפורים של צדיקים מאוד מאוד חשובים, סיפורי צדיקים של התעוררות ושל יראת שמים.

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

וכאן חשף הגר"י זילברשטיין שני סיפורי הוד עם ניחוח ירושלמי קדום, אותם ראה וספג בילדותו בעיה"ק ירושלים: "אתן לכן דוגמא נוספת לסיפורים של יר"ש, אני למדתי בת"ת עץ חיים בירושלים, הייתי ילד קטן, והרבי שלנו היה הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל (בעל אבן האזל), ואנחנו בלשנו אחריו וראינו שבקיץ הוא לא הולך בדרך הקצרה מעץ חיים עד הבית שלו, אלא הוא עושה סיבוב. רצינו לדעת למה הוא עושה סיבוב. את מי שואלים? רק את קרובי המשפחה. הלכו וניגשו לרבנית ואמרו לה: אנחנו רוצים לדעת, הרבנית, למה רבי איסר זלמן הולך בדרך הזאת? והיא השיבה: יש שם אבטיחים מאוד יפים, הוא מפחד שייתן עין הרע!

"אם מישהו אחר היה אומר לי את זה, הייתי אומר לו שאתה אומר בדיחה, או שאתה לא מכיר את רבי איסר זלמן, אולי אתה מתחלף במישהו אחר, מה פתאום שהוא יסתכל על האבטיחים בכלל?

"אבל היות וזה כתוב בגמרא (בבא בתרא דף ב ע"ב), דאמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב, אסור לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה, וכמו שפירש רש"י שם 'שלא יזיקנו בעין רעה'. איזה תבואה יש לנו בירושלים? כשיש פירות טובים כמו אבטיח אדום, זה כמו מה שהגמרא דיברה, ולכן הוא ברוב טובו פחד וחשש לזה, ממש לא ייאמן.

"עוד סיפור קטן הדברים האלה הם קטנים, אבל באמת הם גדולים, וצריכים לספר לילדים סיפורי צדיקים. אני למדתי אצל רבי איסר זלמן בחיידר. בא עני דפק וביקש צדקה. אז אמר לו רבי איסר זלמן: אין לי כרגע כסף. אז הוא הלך. והנה כעבור רגע, נכנסה הרבנית ביילא הינדא ע"ה ואומרת לו שנשפך לה כל החלב מהסיר על האש, ואמרה שאינה יודעת מדוע זה התרחש. אז אמר רבי איסר זלמן: אני כן יודע למה זה... כי הוא לא הביא צדקה לעני.

"הוא יצא לרחוב ורדף אחרי העני, רבי יענקל! אז ר' יענקל העני אומר לרבי איסר זלמן: 'אה, כבר נשפך אצלך משהו'..., ירושלים זה עיר של אמת, אך רבי איסר זלמן ראה את זה ולא הגיב, הוא רק ביקש סליחה שלא היה לו כסף.

"זה נקרא סיפורי צדיקים, וזה מה שצריכים לעשות. מצווה על כל אחד מיקירינו האהובים לראות סיפור צדיקים, לספר דברים של איכות, כמו המעשה הזה שהיה בשבילי מוסר השכל גדול.

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

לסיום, שב הרב וחיזק את צוות המלמדים: "אלו הדברים שיש להגיד לתלמידי חכמים העוסקים בצבא הגנה לישראל. מי זה צבא הגנה לישראל? אתם! אתם הלומדים עם הילדים, זה צבא הגנה לישראל האמיתי, הם גנבו לנו את השם, זה שם לא שלהם, צבא הגנה לישראל זה אנחנו".

וכאן הפנה את מבטו מחדר לימודו, היישר להיכל הכולל המלא וגדוש בעשרות אברכים תלמידי חכמים שיושבים ושוקדים על תלמודם, כאשר קול התורה נשמע ועולה למרחקים בלהבת אש התורה הבוערת ויוקדת בכולל, בצל האילן הגדול שעומד על כל אחד ואחד ואומר לו 'גדל':

"בואו תראו מה שהולך פה, יושבים פה אברכים ולא מורידים לרגע את הראש מהגמרא, תסתכלו, מצוה להסתכל, בואו תסתכלו פה, הם כולם כמעט עם סמיכה להוראה, ואין פה אחד שמדבר דברים בטלים, אין אחד שחולם על דברים בטלים, זה נקרא צבא הגנה לישראל. תסתכלו פה, תראו פה, יושבים פה יומם ולילה, מילה אחת אף אחד לא ישמע פה"...

בסיום דבריו בירך הרב את צוות המלמדים מעומקא דליבא: "יקיריי אהוביי, שהקב"ה יעזור ונצליח לעשות את המשימה שלנו. האיראנים הרי רוצים להכין רק דבר אחד, פצצת אטום, וזה הפחד של כולם, אבל זו התשובה: לא לפחד, אלא להיות פה (בכולל), או להיות פה (בתלמוד תורה) יותר נכון. כל טוב יהיה לכם בעזרת השם".

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )

הגר"י זילברשטיין בפתיחת זמן אלול בת"ת בית דוד ( באדיבות מערכת 'דברי חמד' )