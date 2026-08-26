דיווח דרמטי: יש הסכם על מצר הורמוז - טראמפ נשאר בחוץ

איראן ועומאן הגיעו להסכם דרמטי על מסגרת מוצעת להקמת מסדרון שיט זמני ברוחב 7 מיל ימי במצר הורמוז, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם אחר הצהריים (רביעי).

ההסכם הושג בתום שיחות בטהראן בין שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י לשר החוץ של עומאן באדר אל-בוסעידי, וכולל פרויקט משותף לפינוי מוקשים והמשך דיונים טכניים לקביעת ניהול קבוע של הנתיב.

בעקבות הפגישה הביע שר החוץ של עומאן אופטימיות לגבי שבירת המבוי הסתום ואמר כי הוא "מקווה שנודיע בקרוב על מסדרון זמני למצר הורמוז ועל הסדרים מעשיים להחזרת השיט הבטוח". עם זאת, בטהראן הבהירו כי אין מדובר בחזרה מלאה לשגרה, וסגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי, הדגיש כי "הורמוז סגור, ויש לנו שליטה מלאה עליו".

איראן הבהירה כי המצר לא ייפתח בפועל כל עוד ארה"ב "לא תקבל את תנאיה של איראן".

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במקביל להסכמות עם עומאן, שיגרה איראן מסר תקיף ואיימה כי המצר ייפתח מחדש באופן מלא רק אם ארצות הברית תמלא את התחייבויותיה, תסיר את המצור הימי מעל נמליה ותשיב את האישור למכירת נפט איראני. גריבאבאדי הבהיר כי הפעלת הנתיב המשותף לא תמנע מטהראן לממש את זכותה להגנה עצמית.

מנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הצי האמריקני השלים את פינוי המוקשים במים הבינלאומיים במצר, והזהיר כי "כל ספינה או סירה שתניח מוקשים חדשים תושמד מיידית ובאופן שיטתי". בבית הלבן הודיעו כי לא מתוכננות שיחות עם איראן, ומשרד החוץ האמריקני הבהיר כי ינקוט צעדים ממשיים להטלת סנקציות נוספות.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ איים בימים האחרונים גם על עומאן לאור ההתקדמות בשיחות בינה לבין איראן, כאשר שתי המדינות מכריזות דה-פקטו על בעלות על מצרי הורמוז. הנשיא איים "להפציץ את עומאן לעזאזל" אם תשתף פעולה עם איראן נגד ארה"ב.