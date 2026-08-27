ולדימיר פוטין ( צילום: חשבון נשיא רוסיה )

בעוד הקרמלין ממשיך למתוח את החבל, וושינגטון שלחה את האיש החזק ביותר במודיעין האמריקאי היישר ללב בירתו של ולדימיר פוטין. הביקור החסוי, שנחשף הלילה (חמישי) בעיתונות האמריקאית, חושף את עומק החרדה המודיעינית בארה"ב מפני תרחיש הבלהות הבא: מתקפה רוסית מוגבלת על אדמת נאט"ו, לצד ציר מוסקבה–טהראן שמאיים להבעיר את האזור כולו.

לפי דיווחים שפורסמו ב"וול סטריט ג'ורנל" ובאתר "פוליטיקו", ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ערך ביום שלישי ביקור רשמי ראשון מסוגו במוסקבה. מטרה מרכזית של המסע הדרמטי הייתה להעביר אזהרה ישירה לדרג הבכיר ברוסיה מפני כל ניסיון לבחון את נחישות ברית נאט"ו בשנים הקרובות. תרחישי תקיפה: מסייבר ועד פלישה קרקעית גורמים אמריקאיים ציינו בפני העיתונים כי ההערכות בוושינגטון מצביעות על אפשרות שמוסקבה תנסה לבצע תקיפה מצומצמת – החל ממתקפת סייבר הרסנית ועד לפלישה קרקעית מוגבלת היקף, ככל הנראה כנגד אחת מהמדינות הבלטיות. השינוי בהערכה נובע מחשש גובר בקרמלין מהצטמצמות מרחב הפעולה באוקראינה, לצד לחץ פנימי ברוסיה להציג הישג צבאי משמעותי. אסון נורא בפגייה: 14 תינוקות נספו בשריפה; ההורים ניסו לנפץ חלונות יוסי נכטיגל | 26.08.26 במקביל לאזהרה הביטחונית, נחשף כי רטקליף הציב למוסקבה דרישה חד-משמעית לצמצם באופן דרסטי את התמיכה הצבאית והכלכלית באיראן. אזהרה זו מגיעה על רקע הכוונות האמריקאיות להטיל סנקציות חסרות תקדים על כל מדינה שתסייע לטהראן. לפי אחד המקורות, ראש ה-CIA הבהיר לרוסים כי עליהם לעצור מיד את העברת הנשק והטכנולוגיות הביטחוניות למשטר האייתוללות, ואף הזהיר אותם מפני "תגובת יתר" מצד ארה"ב אם ייפגעו מהסנקציות הכלכליות המתוכננות.

הטיסה המסתורית - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:14 הטיסה המסתורית ( צילום: לפי סעיף 27א )

הקרמלין מאשר: "לא נפגש עם פוטין"

בקרמלין אישרו את עצם קיום הפגישות. דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב, מסר אתמול לכתבים הרוסים כי רטקליף ניהל שיחות עבודה עם בכירים בקהילת המודיעין הרוסית. עם זאת, פסקוב הדגיש כי ראש ה-CIA לא נפגש פנים אל פנים עם הנשיא פוטין, אך ציין כי האחרון קיבל תדרוך מפורט על תוכן השיחות הרגישות.

זהו הביקור הראשון של ראש מנגנון מודיעין אמריקאי במוסקבה מאז נובמבר 2021, אז ביקר בעיר קודמו בתפקיד וויליאם ברנס. הביקור ההוא נערך חודשים בלבד לפני תחילת הלחימה באוקראינה. העובדה שרטקליף הגיע עם מטוס תובלה צבאי ענק מסוג בואינג C-17A גלובמאסטר III, שהביא עימו שיירה ביטחונית שלמה של רכבי שרד, מעידה על חשיבות המשימה ועל הצורך בהגנה מקסימלית.

ביקור זה ממחיש יותר מכול את העובדות הקריטיות שבהן נמצאים היחסים בין המעצמות, ואת החשש המוחשי שמא המלחמה באוקראינה והבריתות האפלות של רוסיה יגלשו לעימות עולמי כולל. האזהרה האמריקאית ברורה: כל ניסיון לבחון את נאט"ו ייתקל בתגובה נחרצת, והתמיכה באיראן תישא מחיר כבד.