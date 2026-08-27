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רגע מרגש

מחזה חסר תקדים בבעלזא: אלפי מתחזקים ובוגרי 'צהר' בעצרת סליחות בראשות האדמו"ר, הראשל"צ והגרי"ד גרוסמן

מחזה חסר תקדים נרשם הלילה בקריית בעלזא | אלפי נערים מתחזקים גדשו את היכל בית המדרש הענק לערב של התעוררות וסליחות כנוסח עדות המזרח ביוזמת ארגון 'צהר' | רגע השיא: כניסתם המשותפת של האדמו"ר מבעלזא, הראשון לציון הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן למעמד | צפו בתיעוד מרהיב ומחזק (חרדים)

4תגובות
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)

היכל בית המדרש הגדול של חסידות בעלזא בירושלים ידע מעמדים היסטוריים רבים, אך ספק אם קירותיו היו עדים אי פעם למחזה כה מרגש ויוצא דופן כמו זה שהתרחש אמש. אלפי נערים בעלי תשובה ומתחזקים, מאלו שעשו את צעדיהם הראשונים אל עבר חיי התורה והמצוות בשנים האחרונות, גדשו עד אפס מקום את ההיכל הענק לקראת מעמד סליחות היסטורי פרי יוזמתו של ארגון "צהר - המרכז ליהדות שורשית".

המעמד האדיר נפתח בדברי התעוררות חוצבי להבות מפי רבה של מגדל העמק, הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. בדבריו, היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב, הרחיב על גודל מעלתם של בעלי התשובה העומדים במקום שצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, וחימם את לבבות ההמונים לקראת רגעי השיא של הערב.

התרגשות עצומה ורוממות רוח אחזו בקהל האלפים עת נפתחו דלתות ההיכל, והאדמו"ר מבעלזא יצא אל הקהל לקול שירת המונים, כשהוא מלווה עם הראשון לציון הגאון רבי ובגאון רבי יצחק דוד גרוסמן. הופעתם המשותפת של גדולי התורה והחסידות במעמד שנועד כולו לקרב רחוקים, המחישה יותר מכל את החיבור העמוק, ואת אהבת ישראל הטהורה המפכה בלב הציבור החרדי לאחיו השבים לכור מחצבתם.

עם תחילת אמירת הסליחות, נדמה היה כי שערי שמים נפתחים. קולותיהם של אלפי המשתתפים התלכדו לזעקה אדירה אחת של סליחות וקבלת עול מלכות שמים. הלבבות נשפכו כמים באמירת י"ג מידות של רחמים, ודמעות רותחות של תשובה טהורה זלגו כשהקהל העצום התרפק על בוראו לקראת ימי הדין.

לאחר סיום הסליחות, כאשר ההמונים עדיין נתונים תחת הרושם העז, נשא הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן משא חיזוק מיוחד. בדבריו חיזק את ידי המשתתפים על דרכם האמיצה והמסירות העצומה שבה הם צועדים בנתיב התורה והמצוות חרף כל הניסיונות.

לקראת סיום המעמד נרשם רגע מרגש, כאשר הראשון לציון הגר"י יוסף ערך תפילת 'מי שברך' מיוחדת ונרגשת לבריאותו השלמה ולאריכות ימיו ושנותיו של מארח המעמד, האדמו"ר מבעלזא. קהל האלפים ענה 'אמן' אדיר שהרעיד את ספסלי בית המדרש וחיבר את הלבבות כולם בתפילה זכה.

בארגון "צהר" סיכמו בסיפוק רב את ההיענות חסרת התקדים בסיעתא דשמיא, שעלתה על כל הציפיות וגרמה לצפיפות רבה בהיכל הענק. "הצימאון האדיר שראינו הערב מוכיח עד כמה הציבור מחפש את האמת וצמא לדבר ה'", ציינו. המעמד ההיסטורי הזה, שמסמן פריצת דרך בעולם הקירוב, יאיר את ימי הרחמים והסליחות באור יקרות של קרבת אלוקים ואחדות ישראל.

הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)
הגר"י יוסף והגרי"ד גרוסמן בסליחות בבעלזא (צילום: שוקי לרר)

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הרב יצחק יוסףסליחותהאדמו"ר מבעלזאהרב יצחק דוד גרוסמןחוזרים בתשובהבעלי תשובהיצחק יוסףאדמו"ר מבעלזאיצחק דוד גרוסמן

4 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
הייתי כאן היה מעמד מרגש מרגש מרגש מעורר את הלב והרגש לראות צדיקי הדור מתייחדים יחד ואומרים סליחות ביחד עם מאות יהודים טהורים ולראות מאות חוזרים בתשובה ביחד עם החסידים אומרים סליחות של העדות המזרח מעמד היסטורי ממש אשרינו שזכינו
מנסה לחזור בתשובה כל יום
3
אשרי הדור שזה מנהיגיו
נורמלי
2
התרגשתי מאוד מהאחדות ומהקירוב של חסידי בעלזא חבר שלי בחור ישיבה לשעבר רחוק מכל זיק של יהדות לא הסכים לבוא אלא לאחר שיכנועים רים ובסוף בכה שם כמו ילד. תודה לך הרבי מבעלז שאתה דואג לכלל ישראל
בן עמרם

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