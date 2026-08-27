מהפכת הבינה המלאכותית השוטפת את העולם מעוררת חששות כבדים מפני אובדן מקומות עבודה וטשטוש היתרון האנושי. בריאיון מקיף ומעורר מחשבה, מציג ניר ינובסקי דגן, ראש מחלקת חדשנות, בחטיבת הדאטה הובינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי, ניתוח מפוכח של המציאות החדשה, לצד בשורה מרגיעה ללומדי התורה והוגי הדעות.

הבכיר הממשלתי, שעומד בראש אחת המחלקות המרכזיות בתחום הבינה המלאכותית במדינת ישראל, פורס בפני הציבור תמונה מורכבת: מצד אחד, הזדמנויות עצומות שהטכנולוגיה מביאה עמה; מצד שני, סכנות ממשיות שדורשות התייחסות מכוונת ומיידית.

כולם יעבדו בהייטק

בתחילת הריאיון אנחנו מדברים על היכולת שלנו להישאר רלוונטים בעולם ה- AI, לדבריו של ניר עדין מוקדם לדעת האם חברות מעוניינות באסטרטגיה של פיטורי עובדים המונים, או ביכולת עבודה אנושית שתשפר את יכולות ה- AI. לדבריו, עולם הייטק יניב לנו מקצועות חדשים, אבל מזהיר; "הבינה המלאכותית לא תחליף אותנו בלימודי פילוסופיה אנגלית מתמטיקה וכדו'".

בנוגע למקצועת אחרים מביא ניר זווית מעניינת לדבריו כל המקצועות יושפעו מהבינה המלאכותית; "רופא או פסיכולוג שישתמש בבינה המלאכותית יוכל להיות הרבה יותר טוב".

הסוד הישראלי: "תרבות המחלוקת לשם שמיים"

אחת הנקודות המרתקות בריאיון נוגעת לעומק הלימוד האנושי ששום מודל שפה לא יוכל להחליף. ינובסקי דגן משתף בחוויה מביקורו בסין, שם נחשף לזווית מפתיעה על העם היהודי.

"שמעתי הרצאה של מתמטיקאי סיני על ישראל", הוא מספר. "הוא אמר שמבחינתו, מה שהפך את ישראל לכל כך מוצלחת זו תרבות המחלוקת לשם שמיים שנולדה בלימוד התלמודי. הוא קישר בבירור בין עולם הטכנולוגיה לבין אותו חידוד חרבות שקורה כששני אנשים לומדים יחד תלמוד".

לדבריו, הניסיון ההיסטורי מלמד שטכנולוגיה אינה מכבה את שביב הרוח והעמקנות. "כשאנחנו לומדים ומעמיקים באיזושהי סוגיה תלמודית, העולם כולו יוצא מורווח מזה", הוא מדגיש. "שום מחשב שבעולם לא יטשטש את החוויה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים".

ינובסקי דגן משווה את החששות הנוכחיים לדאגות שהיו בעבר: "כפי שחששו בעבר שהמעבר משינון המשנה בעל פה לכתיבתה יהיה 'סוף הדרך', כך גם כיום – האנושות תוכיח שעדיין יש טעם בלימוד, במחלוקת ובליבון סוגיות".

אזהרה חריפה: הבינה המלאכותית עלולה להרחיב פערים

צד פחות מדובר במהפכה הטכנולוגית הוא ההשפעה החברתית-כלכלית. ינובסקי דגן מנפץ את האשליה כי הטכנולוגיה תפתור מאליה את בעיית השוויון.

"יש לי מסר מצער: הבינה המלאכותית מטיבה היא לא מצמצמת פערים", הוא מזהיר. "היא אפילו עלולה להרחיב פערים אם לא נטפל בנושא בצורה מכוונת. הסטטיסטיקה מראה שככל שהלמידה הדיגיטלית מתקדמת, דווקא החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים".