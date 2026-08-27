מהפכת הבינה המלאכותית השוטפת את העולם מעוררת חששות כבדים מפני אובדן מקומות עבודה וטשטוש היתרון האנושי. בריאיון מקיף ומעורר מחשבה, מציג ניר ינובסקי דגן, ראש מחלקת חדשנות, בחטיבת הדאטה הובינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי, ניתוח מפוכח של המציאות החדשה, לצד בשורה מרגיעה ללומדי התורה והוגי הדעות.
הבכיר הממשלתי, שעומד בראש אחת המחלקות המרכזיות בתחום הבינה המלאכותית במדינת ישראל, פורס בפני הציבור תמונה מורכבת: מצד אחד, הזדמנויות עצומות שהטכנולוגיה מביאה עמה; מצד שני, סכנות ממשיות שדורשות התייחסות מכוונת ומיידית.
ניר ינובסקי דגן, ראש מחלקת בינה מלאכותית במערך הדיגיטל הלאומי, בריאיון
חדשות הטכנולוגיה
כולם יעבדו בהייטק
בתחילת הריאיון אנחנו מדברים על היכולת שלנו להישאר רלוונטים בעולם ה- AI, לדבריו של ניר עדין מוקדם לדעת האם חברות מעוניינות באסטרטגיה של פיטורי עובדים המונים, או ביכולת עבודה אנושית שתשפר את יכולות ה- AI. לדבריו, עולם הייטק יניב לנו מקצועות חדשים, אבל מזהיר; "הבינה המלאכותית לא תחליף אותנו בלימודי פילוסופיה אנגלית מתמטיקה וכדו'".
בנוגע למקצועת אחרים מביא ניר זווית מעניינת לדבריו כל המקצועות יושפעו מהבינה המלאכותית; "רופא או פסיכולוג שישתמש בבינה המלאכותית יוכל להיות הרבה יותר טוב".
הסוד הישראלי: "תרבות המחלוקת לשם שמיים"
אחת הנקודות המרתקות בריאיון נוגעת לעומק הלימוד האנושי ששום מודל שפה לא יוכל להחליף. ינובסקי דגן משתף בחוויה מביקורו בסין, שם נחשף לזווית מפתיעה על העם היהודי.
"שמעתי הרצאה של מתמטיקאי סיני על ישראל", הוא מספר. "הוא אמר שמבחינתו, מה שהפך את ישראל לכל כך מוצלחת זו תרבות המחלוקת לשם שמיים שנולדה בלימוד התלמודי. הוא קישר בבירור בין עולם הטכנולוגיה לבין אותו חידוד חרבות שקורה כששני אנשים לומדים יחד תלמוד".
לדבריו, הניסיון ההיסטורי מלמד שטכנולוגיה אינה מכבה את שביב הרוח והעמקנות. "כשאנחנו לומדים ומעמיקים באיזושהי סוגיה תלמודית, העולם כולו יוצא מורווח מזה", הוא מדגיש. "שום מחשב שבעולם לא יטשטש את החוויה שאנחנו עושים כשאנחנו לומדים".
ינובסקי דגן משווה את החששות הנוכחיים לדאגות שהיו בעבר: "כפי שחששו בעבר שהמעבר משינון המשנה בעל פה לכתיבתה יהיה 'סוף הדרך', כך גם כיום – האנושות תוכיח שעדיין יש טעם בלימוד, במחלוקת ובליבון סוגיות".
אזהרה חריפה: הבינה המלאכותית עלולה להרחיב פערים
צד פחות מדובר במהפכה הטכנולוגית הוא ההשפעה החברתית-כלכלית. ינובסקי דגן מנפץ את האשליה כי הטכנולוגיה תפתור מאליה את בעיית השוויון.
"יש לי מסר מצער: הבינה המלאכותית מטיבה היא לא מצמצמת פערים", הוא מזהיר. "היא אפילו עלולה להרחיב פערים אם לא נטפל בנושא בצורה מכוונת. הסטטיסטיקה מראה שככל שהלמידה הדיגיטלית מתקדמת, דווקא החזקים מתחזקים והחלשים נחלשים".
הבכיר הממשלתי קורא למקבלי ההחלטות לכוון את הכלי הטכנולוגי באופן אקטיבי לטובת השכבות המוחלשות. כדוגמה, הוא מציין אפליקציות ממשלתיות יוזמות שמוודאות מיצוי זכויות אזרחיות אוטומטי, במקום להמתין שהאזרח יידע ויפעל בעצמו.
"אנחנו צריכים להבין שהטכנולוגיה היא כלי", הוא מסביר. "אם לא נכוון אותה במודע לצמצום פערים, היא תעשה בדיוק את ההיפך. זו אחריות של מקבלי ההחלטות, לא של הטכנולוגיה עצמה".
קריאת התעוררות לאנושות
לקראת סיום הריאיון, מציב ינובסקי דגן תמרור אזהרה נגד השקעת משאבים במלחמות אחים ובסכסוכים בינלאומיים, בזמן שהטכנולוגיה משנה את פני המציאות.
"האנושות מקדישה יותר מדי מאמצים למחלוקות פנימיות ולמלחמות בין עמים", הוא טוען. "בדיעבד, כשנסתכל על התקופה הזאת בהיסטוריה, אנחנו לא נבין איך אנשים לא איחדו כוחות כנגד האיומים וההזדמנויות שמביא העולם החדש".
"יש לנו הזדמנות עצומה בידיים לצד איום כבד, ואנחנו לא מתנהגים כאילו אנחנו מבינים את גודל השעה", הוא מוסיף בדאגה.
לסיום, ינובסקי דגן מציע עצה לדור הבא: "אל תלך ללמוד משהו שאתה לא אוהב רק בגלל שמישהו אמר שזה הדור הבא. לכו קודם כול אחרי התשוקה שלכם – בין אם זה רפואה, עריכת דין או הנדסה – ומשם שלבו את הכלים הטכנולוגיים כדי לעשות את שליחותכם בצורה הטובה והאנושית ביותר".
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