תפיסת הביטחון החדשה של נפתלי בנט: "לפרק את המדינה החרדית"

יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט, הציג היום (רביעי) את תפיסת הביטחון שלו בממשלה הבאה, במסגרת כנס מיוחד שקיימה המפלגה.

בנט, שבנתיים מפלגתו המשותפת עם יאיר לפיד צונחת בסקרים, אמר בנאומו כי "יש עוד שינוי היסטורי שרבים עדיין לא הפנימו - AI זה נשק העתיד. בעתיד הלא רחוק, יכולות AI יהיו חשובות יותר אפילו מנשק גרעיני. הבינה המלאכותית היא מירוץ החימוש הבא של המעצמות, ולמרות הפיגור של הממשלה הנוכחית בארבע השנים האחרונות, אנחנו לא ניתן לישראל להישאר מאחור".

בנט הוסיף והצהיר: "נהפוך את המשוואה שיצרה הממשלה בצפון. אם חיזבאללה יורה עלינו - אנחנו פוגעים באיראן. פגיעה של זרועות התמנון האיראני בתוך גבולות ישראל תביא לתג מחיר בתוך גבולות איראן".

בנט, כמובן לא בחל מלהמשיך לתקוף את הציבור החרדי. הוא התייחס ל'חוק הגיוס' ואמר כי "לא ייתכן שלצה"ל חסרים 20 אלף חיילים, בזמן ש-100 אלף צעירים חרדים בריאים אינם משרתים. בממשלה הבאה בראשותי נגייס את כולם. בלי פטורים ובלי קומבינות", תוך שהוא עוקץ את גדי איזנקוט ואומר כי "ברגע שמתחילים עם רעיונות כמו פטור של 30% , ועדות ומתווים, כולנו היינו שם, ואנחנו יודעים מניסיון בדיוק איך זה יסתיים. בכלום. עוד סיבוב על חשבון הפוליטיקאי הנאיבי התורן, ובלי אף חרדי שיתגייס".

בהמשך, הוא התייחס ללימודי הליבה במגזר החרדי ואמר כי "כששליש מילדי ישראל בכיתה א' לא לומדים אנגלית, מתמטיקה וציונות - אין לנו עתיד. מי ייצר את כיפת הברזל הבאה? בממשלה הבאה נבצע מהפכה בחינוך".

בנט הצהיר כי "כדי להציל את המדינה הציונית - אנחנו נפרק את המדינה החרדית. נפסיק לממן מוסדות שלא מלמדים מתמטיקה אנגלית וציונות. לא ציוני - לא על חשבוני! תהיה פה מערכת חינוך ממלכתית ומצוינת אחת לכל ילדי ישראל, כולל אחינו החרדים. מה שהיה לא יהיה".

בנט נשא בדבריו את "נאום שבירת הקונספציות", בו הוא פירט על ארבע קונספציות ביטחוניות שגויות, שבכוונתו לשנות בממשלה הבאה.

הקונספציה: קיבוע המשוואה לפיה איראן יורה על ישראל בתגובה לתקיפות בלבנון. התיקון: היפוך המשוואה - כל ירי של חיזבאללה יביא לפגיעה שלנו באיראן.

הקונספציה: קטאר היא מדינה מורכבת. התיקון: נגדיר את קטאר כמדינת אויב, מי שלא מבין זאת לאחר השבעה באוקטובר לא ראוי להנהיג את ישראל.

הקונספציה: נותנים לטורקיה וקטאר לשמור על תושבי עוטף עזה ולשלוט במועצת השלום. התיקון: נסלק את טורקיה וקטאר מעזה ונכניס את מצרים במקום, לצד שימור חופש פעולה בעזה.

הקונספציה: חצי מיליון כלי נשק בלתי חוקיים מסתובבים בתוך גבולות ישראל. התיקון: הגדרת האיום כביטחוני ולא פלילי, הפעלת צה״ל ושב״כ והכרזת מקומות עם נשק כשטח צבאי סגור עד לניקוי השטח.