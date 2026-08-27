בצעד חריג ודרמטי שמעיד על עומק החשש בוושינגטון, מחלקת המדינה האמריקנית הפיצה אמש (רביעי) מברק הנחיות דחוף לכלל נציגויותיה ברחבי העולם, הכולל דרישה נוקבת ממשלות זרות להציב כוחות צבא ויחידות ללוחמה בטרור בפתחי בתי הכנסת ומוסדות יהודיים לקראת חגי תשרי. ההנחיות, שהופצו בעיצומו של גל אנטישמיות עולמי שובר שיאים, מסמנות עליית מדרגה חמורה ביותר ברמת האיום על יהודי התפוצות.

על פי המברק, הדיפלומטים האמריקנים התבקשו לדרוש מהרשויות המקומיות לעבות באופן דרסטי את מעטפת ההגנה סביב מוסדות יהודיים ואירועי החגים. בניגוד לשנים קודמות, ההנחיות אינן מסתפקות רק באבטחת המבנים עצמם, אלא דורשות להרחיב את האבטחה באופן חריג גם לאזורי מגורים של קהילות יהודיות ולמסלולי ההליכה של מתפללים בשבתות ובחגים – נתיבים צפויים שבהם הם חשופים בשל זיהויים המובהק.

בצעד שמעיד על הבנה עמוקה של המציאות החרדית, המברק דורש מהרשויות המקומיות לגבש מערך התרעות ייעודי שיעקוף את המגבלה הטכנולוגית ויעביר אזהרות חירום בזמן אמת גם עבור יהודים שומרי מצוות שאינם עושים שימוש במכשירים אלקטרוניים בימי מנוחה. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי הנחיה מקיפה מעין זו הועברה עד כה רק לקראת חג הפסח, מה שמלמד על עליית מדרגה חמורה ביותר ברמת האיום הגלובלי.

נתונים מזעזעים: 63% מפשעי השנאה נגד 2% מהאוכלוסייה

הדחיפות האמריקאית נשענת על נתונים סטטיסטיים בלתי נתפסים שפרסם לאחרונה ה-FBI לשנת 2025. מהנתונים עולה כי על אף שהיהודים מהווים כ-2% בלבד מכלל אוכלוסיית ארצות הברית, הם היו יעד ללא פחות מ-63% מכלל פשעי השנאה על רקע דתי במדינה. באזורים מסוימים בארה"ב, שיעור הפגיעה זינק עד ל-90%.

לפי ניתוח של הליגה נגד השמצה (ADL), שנת 2025 התבררה כשנה השלישית הקשה ביותר אי פעם בממדי האנטישמיות המדודים, מיד אחרי שיאני כל הזמנים ב-2023 וב-2024 – מה שממחיש את המציאות המדממת והמאיימת שפוקדת את התפוצות ערב החגים.

מאמריקה ועד אירופה: תמונת מצב עגומה

המציאות המטרידה אינה מוגבלת לארצות הברית בלבד. בחודשים האחרונים נרשמו אירועי אנטישמיות חמורים ברחבי העולם המערבי, כאשר קהילות יהודיות באירופה מדווחות על עלייה דרמטית בתקריות אלימות ובאיומים. גורמי ביטחון בכמה מדינות אירופיות כבר הגבירו את האבטחה סביב בתי כנסת ומוסדות חינוך יהודיים, אך ההנחיות האמריקניות מסמנות רף חדש של דאגה.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר פיגועי טרור קטלניים נגד יהודים במדינות מערביות, ביניהם התקיפה בבית הכנסת בפיטסבורג ופיגועים באירופה. המברק האמריקני משקף את החשש שלקראת ימי הדין, כאשר בתי הכנסת צפויים להיות מלאים במתפללים, הסיכון עולה באופן משמעותי.

גורמים בקהילה היהודית האמריקנית מברכים על ההנחיות, אך מציינים כי המציאות שבה נדרשת הגנה צבאית על בתי תפילה היא עדות למשבר עמוק בחברה המערבית. "אנחנו חיים בתקופה שבה יהודים חוששים ללכת לבית הכנסת עם כיפה על הראש", אמר גורם בכיר בארגון יהודי אמריקני, "וזה מצב שלא היה מאז השואה".