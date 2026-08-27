בעוד הכלכלה האיראנית מתפרקת תחת מכות הסנקציות והאינפלציה דוהרת, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ משגר מסר ברור ונוקב לטהראן: אין כל כוונה להקל או לזרז את סיום הלחץ. בראיון בלעדי שהעניק לרשת אל-ג'זירה, הבהיר הנשיא כי ארה"ב נמצאת בעמדת כוח ולא תסיג גבול.

כשנשאל על ידי הכתבת טניה נורי כמה זמן הוא מוכן להמתין עד שאיראן תחזור לשולחן המשא ומתן, טראמפ לא השאיר מקום לספק: "אין לי לוח זמנים, אף אחד. אני לא ממהר. אין לי שום לוח זמנים בכלל". המסר החד-משמעי: וושינגטון לא תהסס להמשיך בלחץ המשולב - כלכלי וצבאי - כל עוד יידרש.

לדברי טראמפ, ארצות הברית נמצאת בנקודת חוזק יוצאת דופן והיא "מנצחת בגדול מאוד". הנשיא תיאר מציאות עגומה במיוחד של המשטר בטהראן - כלכלה שמתפרקת לרסיסים, אינפלציה מסיבית והתנהלות פנימית אכזרית. "הם מתייחסים לעמו בצורה רעה מאוד", הבהיר טראמפ, "הם הורגים הרבה מאוד מפגינים".

כאשר עומת עם השאלה האם הלחץ הכלכלי אפקטיבי יותר מהמהלכים הצבאיים, השיב הנשיא בנחרצות: "אני חושב ששניהם אפקטיביים". הדברים נאמרים בדיוק כשחולפים שישה חודשים מלאים מאז תחילת המלחמה הישירה שפתחה ארצות הברית נגד איראן ב-28 בפברואר 2026 - מערכה ששינתה את כל כללי המשחק במזרח התיכון.