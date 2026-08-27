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מסר נוקב

בדרך לפיצוץ | טראמפ מכה באיראן: "אין לי לוח זמנים, אני לא ממהר"

בראיון לרשת אל-ג'זירה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכריז כי אינו ממהר כלל לסיים את העימות מול איראן או לחדש מגעים, ומדגיש כי הכלכלה בטהראן קורסת לגמרי תחת מכות הברזל והלחץ המשולב של וושינגטון (בעולם)

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

בעוד הכלכלה האיראנית מתפרקת תחת מכות הסנקציות והאינפלציה דוהרת, נשיא משגר מסר ברור ונוקב לטהראן: אין כל כוונה להקל או לזרז את סיום הלחץ. בראיון בלעדי שהעניק לרשת אל-ג'זירה, הבהיר הנשיא כי ארה"ב נמצאת בעמדת כוח ולא תסיג גבול.

כשנשאל על ידי הכתבת טניה נורי כמה זמן הוא מוכן להמתין עד ש תחזור לשולחן המשא ומתן, טראמפ לא השאיר מקום לספק: "אין לי לוח זמנים, אף אחד. אני לא ממהר. אין לי שום לוח זמנים בכלל". המסר החד-משמעי: וושינגטון לא תהסס להמשיך בלחץ המשולב - כלכלי וצבאי - כל עוד יידרש.

לדברי טראמפ, ארצות הברית נמצאת בנקודת חוזק יוצאת דופן והיא "מנצחת בגדול מאוד". הנשיא תיאר מציאות עגומה במיוחד של המשטר בטהראן - כלכלה שמתפרקת לרסיסים, אינפלציה מסיבית והתנהלות פנימית אכזרית. "הם מתייחסים לעמו בצורה רעה מאוד", הבהיר טראמפ, "הם הורגים הרבה מאוד מפגינים".

כאשר עומת עם השאלה האם הלחץ הכלכלי אפקטיבי יותר מהמהלכים הצבאיים, השיב הנשיא בנחרצות: "אני חושב ששניהם אפקטיביים". הדברים נאמרים בדיוק כשחולפים שישה חודשים מלאים מאז תחילת המלחמה הישירה שפתחה ארצות הברית נגד איראן ב-28 בפברואר 2026 - מערכה ששינתה את כל כללי המשחק במזרח התיכון.

טראמפ וחמינאי הבן (צילום: הבית הלבן / רשתות)

סטייה מההערכות הראשוניות

הצהרותיו הלוחמניות של טראמפ מסמנות סטייה ניכרת מהערכותיו הקודמות. בתחילת המערכה העריך הנשיא כי הסכסוך יהיה ממוקד ויימשך "ארבעה עד שישה שבועות" בלבד. כזכור, בחודש יוני האחרון עוד חתמו הצדדים על מזכר הבנות ל-60 יום שנועד להסדיר את חופש התנועה במצר הורמוז, להסיר סנקציות ולפתור את סוגיית הגרעין האיראני, אולם מאז המגעים קפאו לחלוטין.

בזמן שגורמים דיפלומטיים מדווחים כי קטר ופקיסטן ממשיכות לנסות ולתווך כדי למנוע קטסטרופה אזורית רחבה יותר, טראמפ חותם את עמדתו ומבהיר: הלחץ המשולב - כלכלי וצבאי - יימשך בעוצמה מלאה, עד שטהראן תיכנע למציאות החדשה.

במקביל, ראש ה-CIA ג'ון רטקליף ערך השבוע ביקור חשאי במוסקבה ודרש מרוסיה לבלום לחלוטין את התמיכה הצבאית באיראן, בעוד וושינגטון מכינה סנקציות כלכליות קשות נוספות על המשטר.
ארה"באיראןדונלד טראמפמלחמהסנקציותטהרןאל ג'זירהמצרי הורמוז

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