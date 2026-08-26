הרובע נמצא בסמוך לתחנת רכבת גני אביב, עם חיבור מהיר לתל אביב ( צילום: AI )

יש מי שמחפש דירה בשכונה שכבר הגיעה למחירי השיא שלה - ויש מי שמעדיף לזהות את הרובע הבא רגע לפני שהוא מקבל צורה.

במערב לוד, מול השדות הפתוחים של ניר צבי, הולך ונבנה אחד מרובעי המגורים הגדולים והמסקרנים במרכז הארץ. הרובע הבינלאומי משתרע על כ-1,600 דונם וצפוי לכלול כ-11,350 יחידות דיור, לצד כ-154 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה וכ-48 אלף מ"ר למסחר ובילוי. אבל המספרים הם רק חלק מהסיפור. כ-704 דונם ברובע מיועדים לשטחים ציבוריים פתוחים, רובם ירוקים, לצד פארקים, מוסדות חינוך וציבור, שבילי הליכה ואופניים וכיכרות עירוניות. המטרה היא ליצור רובע חדש שמחבר בין חיים עירוניים לבין מרחבים ירוקים - וכל זה בלב אזור המרכז.

כ-300 אלף ₪ מתחת למחירי השוק

כעת נפתח שלב פריסייל לדירות 3-6 חדרים, כאשר על פי נתוני השיווק הדירות מוצעות בכ-300 אלף ₪ מתחת למחירי השוק. לצד מחיר הפריסייל, מוצעים גם תנאי תשלום של *10/90, המאפשרים לרוכשים לשלם חלק קטן יחסית ממחיר הדירה בתחילת הדרך ואת היתרה בהמשך, וכן פטור מלא מהוצאות משפטיות.

גם המיקום משחק כאן תפקיד מרכזי. הרובע נמצא בסמוך לתחנת רכבת גני אביב, עם חיבור מהיר לתל אביב, ונהנה מנגישות לכבישים 4, 6 ו-431, לנתב"ג ולאיירפורט סיטי. בעתיד מתוכננת באזור גם תחנת מטרו.

עבור משפחות ומשפרי דיור שמחפשים דירה חדשה במרכז, הסיפור של הרובע הבינלאומי הוא בעיקר עניין של טיימינג: שכונה חדשה שנבנית כמעט מאפס, תשתיות שכבר משנות את האזור, מרחבים ירוקים משמעותיים - ומחירי פריסייל שנפתחים לפני שהרובע כולו מושלם ומאוכלס.

**תנאי התשלום 10/90 בכפוף להלוואת קבלן, לתנאי המבצע ולהסכם הרכישה. ההשוואה למחירי השוק מבוססת על נתוני השיווק שנמסרו לפרויקט. ט.ל.ח.