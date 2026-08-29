צה"ל תקף מפקד חמאס בדיר אל בלח שתכנן פיגועים

עשרות חרדים חוסמים הערב את הכניסה הראשית לירושלים סמוך לגשר המיתרים במחאה סוערת נגד נסיעת אוטובוסים בעיצומה של השבת. דקות ספורות לפני צאת השבת, המשטרה הכריזה על כוחות מתוגברים שעושים את דרכם לזירה כדי לפזר את מפרי הסדר (חרדים)

חזקי שטרן