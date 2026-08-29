בן גביר תוקף את נתניהו: "הקריאה לאחדות איתי היא משחק ציני"

מבזקים נוספים
שמחה וענווה במקום אחד | הוויתור המרגש של האדמו"ר בחופת נינתו הראשונה
מאות חסידים חגגו את נישואי הנינה הראשונה של האדמו"ר ממחנובקא בעלזא • במהלך מעמד החופה הפתיע האדמו"ר כשוויותר על כלל הכיבודים לטובת שאר הסבים, ולקח לעצמו את קריאת הכתובה בלבד • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מהשמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר בן 55 נפצע קשה באירוע אלימות בירושלים
גבר כבן 55 נפגע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב ביר איוב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום בשל פציעות חודרות בגופו, ולאחר מכן פונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
בני ברק: מהומות בשכונה החדשה - רכב פגע בילדה בת 3 בליל שבת
אירוע חריג מאוד פרץ בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, לאחר שרכב פגע בילדה בת שלוש בעיצומה של מחאת תושבים סוערת על חסימת הרחוב במכולות ענק, דבר שהוביל להתערבות המשטרה ולמעצר נהג משאית (חרדים)קובי ישראל
דמעות בנחלת יצחק; היתומים הרכים אמרו 'קדיש' על קבר אביהם שנפטר בדמי ימיו
במלאות השלושים לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דוב הלפרין זצ"ל, בנו של האדמו"ר מוואסלוי, וחתן האדמו"ר מבוהוש, אשר נפטר בדמי ימיו, התקיים מעמד הקמת מצבה על קברו בבית העלמין נחלת יצחק בגבעתיים, במעמד אביו וחמיו האדמו"רים לצד כל בני המשפחות וקהל חסידים | לב כל איש נמס כאשר היתומים הרכים אמרו קדיש לאחר אמירת התהילים בצוותא ע"י כלל המשתתפים (חסידים)איציק אוחנה
אנרכיה מוחלטת: 'צבע שחור' מזהירים מפני קריסת אמון במשטרה
אברהם אנג'ל הוסגר למשטרה הצבאית למרות הבטחות מפורשות • מערכת 'צבע שחור' מזהירה: "חוסר האמון יוביל לאנרכיה מוחלטת" | מחר: יום גיוס חרדים עם הפגנות סוערות צפויות (חרדים)קובי ישראל
בליל שישי | נכדתו של הגרש"מ עמאר התארסה במעונו, המונים נהרו
בליל שישי נחגגה שמחת אירוסי הכלה, נכדתו של הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, בת לבנו הרב אליהו, עב"ג החתן בנו של ר' יוסי רפאלי, נכדו של הגאון רבי רפאל רפאלי, נשיא רשת הכוללים 'שערי מרדכי', ונכדו של הרב דניאל פלבני, ראש ישיבת 'הפקדתי שומרים' | השמחה נערכה במעונו של הראשל"צ בהשתתפות רבנים ואישי ציבור מכובדים | במהלך השמחה נשא הראשל"צ דברי תורה ושבח לבורא יתברך שמו (חרדים)איציק אוחנה
משרד הבריאות מסיר את אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה
משרד הבריאות הודיע על הסרת אזהרת הרחצה בחוף בת גלים בחיפה, לאחר שהתקבלו תוצאות תקינות של איכות מי הים. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
משטרה וצה"ל חוקרים אירוע אלימות באזור קוצרה — מאמצים לאתר מעורבים
שוטרי מרחב שומרון הגיעו לזירת אירוע האלימות באזור הכפר קוצרה לקידום החקירה, וביצעו סריקות יחד עם כוחות צה"ל לאיתור המעורבים שפוזרו באמצעים. מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י קיים הערכת מצב עם נציגי צה"ל וגורמי ביטחון, והחקירה הוטלה על המפקדה הבין-ארגונית בשיתוף חוקרי זיהוי פלילי, מג"ב איו"ש ושב"כ. המאמצים מתמקדים באיתור המעורבים, איסוף ממצאים בזירות ותפיסת כלי רכב שנמצאו במקום.קובי רוזן