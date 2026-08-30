מבזקים נוספים
צעיר בן 22 נפגע בינוני בהתנגשות בעמוד בכביש 444 סמוך לטייבה
תאונת דרכים אירעה הערב (20:38) בכביש 444 סמוך לטייבה, כאשר רכב התנגש בעמוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים מאיר צעיר בן 22 במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
נתניהו אישר: הציע לוינטר להצטרף לממשלה והוא דחה
ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי נפגש עם גדעון וינטר בארבע עיניים והציע לו להצטרף לממשלה. "הצעתי לו 'תבוא אלינו ותתקבל בברכה'. הוא בחר בדרך נפרדת ואנחנו בסכנה", אמר נתניהו. לפי הדיווח, נתניהו הציע לוינטר שני תיקי שריון אך וינטר דחה. בשני הצדדים סירבו להתייחס. בינתיים, פייגלין וסמוטריץ' מאיצים את המו"מ הקואליציוני.כיכר השבת
איראן בדרך לקריסה או להסלמה; ואיך שכחנו את הגרעין?
הלחץ האמריקאי חונק את הכלכלה ואזרחי איראן נאנקים, אך צמרת המשטר מסרבת למצמץ | ד"ר שי הר-צבי מנתח באולפן את הצומת האסטרטגי שבו ניצבים האייתוללות: התרחישים האפשריים למרד אזרחי, הסיבה שהם נאחזים בגרעין כ"תעודת ביטוח" קיומית, וההשלכות הישירות של המשבר על עתידו של חיזבאללה וכמובן על ישראל | צפו (חדשות בעולם)יוסי סרגובסקי
זעקת התורה בשערי כלא 10: המונים בעצרת ענק במחאה על מעצר בחור הישיבה
מאות משתתפים בעצרת חיזוק ומחאה על מעצרו של ישראל גוחפי מבני ברק • הגר"מ מאיה והגר"ש מחפוד חתמו על קריאה דרמטית | "חובה להשתתף ולמחות על מעצר תלמידי חכמים" (חרדים)קובי ישראל
גבר בן 25 נפצע קשה בתאונה עצמית בטייבה
גבר בן 25 נפצע במצב קשה בתאונת דרכים עצמית בכביש 444 בטייבה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה עקב חבלת ראש, והוא פונה לבית החולים בלינסון.קובי רוזן
תאונה קשה בכביש 25 ליד אבו קוידר — 8 פצועים מפונים לסורוקה
תאונת דרכים בין 4 כלי רכב אירעה הערב (20:04) בכביש 25 סמוך לאבו קוידר. צוותי מד"א מפנים לבית החולים סורוקה 8 פצועים: אישה כבת 25 במצב קשה עם חבלות בראש ובגפיים, 4 במצב בינוני - גברים בני 40, 30, 25 וצעיר בן 23 עם חבלות בחזה, באגן ובגפיים, ו-3 פצועים במצב קל.קובי רוזן
חשיפה: אחרי מפגן כח עצמתי בגבעת פוניבז' - הגר"ש מרקוביץ' יערער לעליון | מעייריב
עליית מדרגה במאבק גדו"י נגד היועמש"ית | נמשכים מעצרי עריקים חרדים - הפגנות סוערות בכלא 10 | הפגנות גם בלשכת הגיוס | ההכרעה הצפויה של הגר"ש מרקוביץ', ומפגן הכוח של תלמידיו | השיר שכתב החתן - וסחט דמעות (מעייריב)איצלה כץ