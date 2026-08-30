ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר כי נפגש עם גדעון וינטר בארבע עיניים והציע לו להצטרף לממשלה. "הצעתי לו 'תבוא אלינו ותתקבל בברכה'. הוא בחר בדרך נפרדת ואנחנו בסכנה", אמר נתניהו. לפי הדיווח, נתניהו הציע לוינטר שני תיקי שריון אך וינטר דחה. בשני הצדדים סירבו להתייחס. בינתיים, פייגלין וסמוטריץ' מאיצים את המו"מ הקואליציוני.

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