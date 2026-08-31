גבר בן 27 נפגע בינוני בתאונה בין משאית לרכב בכביש 40

ח"כ מאיר כהן לא יתמודד לכנסת הבאה ברשימת 'יש עתיד', וימונה ליו"ר ונשיא ועידת יש עתיד | כהן: "אני מפנה את מקומי בשמחה ובגאווה לדור הבא של המפלגה ולאנשים שיובילו אותה אל העתיד" (פוליטי)

קובי ישראל