הזמר ישי ריבו חשף: ביטלתי מופעים בשווי של מיליון שקל

הזמר ישי ריבו חשף בסוף השבוע האחרון שביטל מופעים בשווי כולל של מיליון שקל בעקבות עצת רב.

בראיון לעיתונאי רז שכניק ב'ידיעות אחרונות' סיפר ריבו כי היה מדובר בסדרת מופעים של זמרים וזמרות. "אני לא שר עם נשים", סיפר, "היו דברים שבהם ההפקה באה לקראתי והערכתי את זה מאוד".

ריבו הוסיף ואמר כי "לא רציתי להגיע ולשנות את האופי של דבר קיים רק מפני שאני בפנים, מה גם שמעבר להלכה האישית שלי, היה עניין של אחריות לקהל שמאוד אוהב אותי, הרב האיר לי את הנקודה הזאת - אם אני משתתף בהופעה כזו, אותו קהל ירגיש כאילו שהותר לו כביכול לראות דברים שהוא פחות רואה, הוא עלול להרגיש שנתתי גושפנקה לדברים שברמת החשיפה מתאימים לציבור מסוים ופחות לאחר, הוא הראה לי שגם לי יש אחריות בדבר הזה, ועזר לי להכריע ממקום באמת שלם".

בהמשך דבריו הוסיף: "יש משפט שאומר: 'עשה לך רב והסתלק מן הספק' - במובן מסוים אתה משליך את ההכרעה על אדם חכם שאתה סומך עליו וזה גם נותן הקלה, זה היה ניסיון, אני לא אגיד שלא, היה שם חשיפה והכרה וכסף, זה באמת יכול להקפיץ אמן, אבל אני גם באמונה שהכל משמיים ופרנסה משמיים".

בהמשך דבריו סיפר שסירב לשפוט בתוכניות ריאליטי בגלל שירת נשים: "איך אני אשפוט נשים שרות אם אני בעצמי לא מופיע עם נשים? זה לא מרגיש מתאים".