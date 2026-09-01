מבזקים נוספים
נחשף: הנהגת שגרמה למוות התינוק בג'קסון היא מהגרת בלתי חוקית
רשויות ההגירה הפדרליות הגישו צווי עיכוב כנגד שתי הנשים המעורבות בתאונה הקטלנית • הנהגת מגואטמלה ובעלת הרכב ממקסיקו שוהות בארה"ב באופן בלתי חוקי | צעד פדרלי לקראת גירוש מיידי (חרדים)כיכר השבת
שר הביטחון על התקיפות החריגות בעזה: "נעצר מחבל בכיר בחמאס"
4 נהרגו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות בעיר עזה | שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בנתיב העשרה: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו" | צפו (חדשות)ב. ניסני
חבר המועצת נגד הדחת ח"כי 'דגל' | הגר"א פילץ לח"כ גפני: "שתמשיכו לעשות; אל תירא ואל תחת!"
חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)חנני ברייטקופף
תעלומה מסתורית בקנדה: אי ענק צץ משום מקום - ונעלם | צפו
אי ענק בגודל 10,000 מ"ר הופיע ונעלם במאגר ויליסטון בקנדה. המדענים מסבירים את התעלומה של האי הצף שנסחף עשרות קילומטרים (בעולם)אריה רוזן
במרחק נגיעה מכלים ישראליים: שוב קרבות קשים עם הדרוזים
העימותים בדרום סוריה מתחדשים בעוצמה: כוחות הממשלה והמשמר הלאומי הדרוזי החליפו אש בכמה מוקדים, כאשר דיווחים מצביעים על ירי מרגמות ומקלעים לעבר אזורים מיושבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת למנוחה בעיר ערד • בצאת השבת זכו החסידים לחזות בעבודת הקודש בעת מעמד ההבדלה וקיפול הטלית מתוך שירה וזימרה כמנהג צדיקי בית לעלוב (חסידים)חיים רוזנבוים
"12 אלף מתים בשנה": מה ההבדל בין סיגריה אלקטרונית לרגילה? | ריאיון חשוב
ד"ר אריאל רוקח, מנהל היחידה לטיפול נשימתי בשערי צדק חושף בריאיון ל'כיכר השבת' כי 23% מהאוכלוסייה מעשנים ולדבריו העלייה קשורה למלחמה • "בחורי ישיבות מעשנים באחוזים גבוהים" | וגם, השוואה מפתיעה בין סיגריה רגילה לאלקטרונית (בריאות)נריה סעדיה
לווייתן עם כנפיים: המטוס שבולע את טילי הירח של נאס"א
עם גוף תפוח, אף שנפתח לרווחה ותא מטען עצום, ה"סופר גאפי" הפך לאחד המטוסים המוזרים והאגדיים בתולדות התעופה (חדשות בעולם)דני שפיץ