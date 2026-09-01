חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)

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