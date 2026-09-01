צה"ל תקף יעדים ברצועת עזה להסרת איומים על כוחותיו

מבזקים נוספים
בנו של הגר"מ שטרנבוך במעמד בבית שמש: "להכניס אברך לכולל זה הכנסת ספר תורה"
במעמד רבני העיר בית שמש נחגגה מעמד כבוד התורה ביסוד הסניף החדש של רשת כוללי 'תשובות והנהגות' בעיר | מאה אברכים נוספים הצטרפו למעצמת התורה | משא חוצב להבות מפי ראש הכוללים הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך: "להכניס אברך לכולל זוהי הכנסת ספר תורה מהודרת ביותר" | דברי התעוררות חוצבים מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך | תיעוד וסיקור ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
אירוע סוער וחריג: אישה רצחה ודקרה עוברי אורח, שוטרים ירו בה למוות
אירוע ירי קטלני בלב ניו יורק: אישה חמושה בסכינים דקרה שני עוברי אורח באזור טיימס סקוור, הרגה צעירה בת 32 ופצעה קשה גבר כבן 68. שוטרים ירו בה למוות לאחר שסירבה להניח את הנשק והתקדמה לעברם (בעולם)יוסי נכטיגל
עם חזרתו משווייץ: האדמו"ר מויז'ניץ חנך את הרחבת בית המדרש הגדול הזמני
עם חזרתו מימי המנוחה בשווייץ, קבע האדמו"ר מויז'ניץ במעמד נרגש מזוזה בפתח בית המדרש הגדול הזמני במרכז החסידות בבני ברק, זאת עם הרחבתו המשמעותית לקראת חודש תשרי ולקראת השמחות בבית האדמו"ר בחורף הקרוב | בתוך כך נמשכת תנופת בניית המרכז הגדול של החסידות במקום | צפו במעמד הנרגש שנערך דקות ספורות לפני תפילת מנחה של ערב שב"ק (חסידים)חיים רוזנבוים
המסמר האחרון: המדינה היחידה שיוצרת ספינות ענק בעבדות יד
בעידן שבו מספנות תעשייתיות מייצרות כלי שיט במהירות, בפאתי כפר נשכח עדיין בונים סירות דיג עץ בעץ, לוח אחר לוח ומסמר אחר מסמר – בשיטה שעוברת מאב לבן (חדשות בעולם)דני שפיץ
בחור חרדי בן 16 נפגע מאוטובוס בכניסה לירושלים - מצבו בינוני
הולך רגל בן 16 נפגע בתאונה בטרמפיאדה בכניסה לירושלים • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה | פונה לשערי צדק במצב בינוני (חדשות חרדים)קובי רוזן
החיידר ברגע האמת: חרם חברתי במבחן ההתעלמות
כאשר תלמיד סובל מהתעללות חברתית ממושכת, חרם כיתתי ואלימות פיזית בין כותלי החיידר, הצוות החינוכי נדרש לשאלת האחריות הגורלית: האם מוסד הלימודים עלול לשאת בפיצוי כספי ענק ובאחריות משפטית? (משפט)חזקי שטרן ודניאל הרץ
אישה נפצעה בינוני לאחר שרכבה נפל מגובה בג'וליס
אישה בת 65 נפצעה הבוקר (08:55) באורח בינוני לאחר שרכבה התדרדר ונפל מגובה של כ-4 מטרים בג'וליס. צוותי מד"א טיפלו בה במקום ופינו אותה למרכז הרפואי לגליל בנהרייה עם חבלות בגפיים ובגב.קובי רוזן
לקראת החגים בדקנו: איזה בר מים באמת שווה מקום על השיש?
קטן יותר על השיש, חכם יותר בשימוש ועם טכנולוגיית שבת וחג למהדרין - רגע לפני החגים, זה שדרוג שכדאי להכיר (צרכנות)חני שטיין