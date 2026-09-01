ביקש להתנתק והמשיך לשלם: 7 שנים של חיובים סמויים

אולם בית המשפט והפסיקה נגד הוט ( צילום: באמצעות AI )

פרשה צרכנית חריגה נחשפה השבוע בבית משפט השלום בתל אביב, כאשר לקוח של חברת HOT מערכות תקשורת גילה כי במשך 84 חודשים רצופים – כשבע שנים – המשיכה החברה לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום קבוע, למרות שהודיע על ניתוק השירות כבר באוגוסט 2019 דרך אתר 'נתק' הרשמי.

על פי פרטי התביעה שהוגשה, הלקוח פעל בהתאם לכל הנדרש ממנו: פנה דרך אתר 'נתק' הייעודי, מילא את הטפסים הנדרשים והודיע באופן רשמי על הפסקת השירות. אולם המציאות בשטח התנהלה אחרת לחלוטין. החברה המשיכה לגבות מכרטיס האשראי שלו סכום קבוע של כ-30.35 שקל מדי חודש, חודש אחר חודש, ללא הפסקה. החיובים הקטנים והעקביים, שנעו מתחת לרדאר הפיננסי של רוב הצרכנים, הצטברו לסכום משמעותי. רק במאי האחרון, כשבע שנים לאחר הודעת הניתוק המקורית, גילה הלקוח את המחדל המערכתי. בחישוב מדויק של כלל התשלומים שנגבו ללא הצדקה, התברר כי הסכום הכולל הגיע לכ-2,550 שקל. הצעת פיצוי זעומה והגשת תביעה החיידר ברגע האמת: חרם חברתי במבחן ההתעלמות חזקי שטרן ודניאל הרץ | 14:06 בעקבות הגילוי המרעיש, פנה הלקוח לשירות הלקוחות של HOT ודרש את השבת כספו במלואו. תגובת החברה, לטענת הלקוח, הייתה מתסכלת: הוצע לו החזר חלקי בלבד של 500 שקל – פחות מחמישית מהסכום שנגבה ממנו שלא כדין. ההצעה נדחתה על הסף. הלקוח הגיש תביעה רשמית לבית המשפט בסך 4,000 שקל, הכוללים את השבת מלוא הכספים שנגבו ללא הצדקה, בתוספת פיצוי בגין העוגמה, הטרחה והזמן שנדרשו ממנו בטיפול במחדל. התביעה מדגישה את הפגיעה באמון הציבור ואת הנזק שנגרם ללקוח שפעל בתום לב. התיק הונח בפני סגן הנשיאה, השופט טל חבקין, הידוע כשופט קפדן ויסודי בבחינת תיקים צרכניים. השופט יידרש לבחון בקפדנות את מסמכי הודעת הניתוק המקורית שהוגשה דרך אתר 'נתק', את רצף החיובים לאורך 84 החודשים, ואת התנהלות החברה מול הלקוח לאחר שהתגלה המחדל.

האישה תקבל פיצויים ( צילום: AI )

תופעה רחבה יותר?

הפרשה מעלה שאלות קשות על התנהלותן של חברות התקשורת מול לקוחות המבקשים לסיים את ההתקשרות עמן. מקרים דומים של התנהלות בעייתית של חברת HOT נחשפו בעבר, כולל פסק דין שחייב את החברה בפיצוי של ארבעה מיליון שקלים ללקוחות בגין שידור תכנים בלתי ראויים לילדים.

במקרה נוסף שנדון לאחרונה, חויבה החברה בפיצוי בגין אי-הגעת טכנאי למרות שתואם מועד מראש עם הלקוח. בית המשפט קבע אז כי אין לחברה פטור מאחריות גם אם הלקוח לא ענה לטלפון, והדגיש את חובת האחריות המוטלת על חברות התקשורת כלפי הצרכנים.

פרשה זו מצטרפת לשורה ארוכה של מקרים שבהם צרכנים נאלצים לפנות לבית המשפט כדי לקבל את זכויותיהם הבסיסיות. היא מדגישה את החשיבות של בדיקה שוטפת של דפי חיוב ומעקב אחר התנהלות חברות השירות, גם לאחר סיום ההתקשרות הרשמית.

פסק הדין הצפוי בתיק זה עשוי להוות תקדים משמעותי בנוגע לאחריות חברות התקשורת כלפי לקוחות שמבקשים לנתק את השירות, ולחובת הפיקוח והבקרה על מערכות החיוב האוטומטיות.