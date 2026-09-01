יואב סגלוביץ׳ מסביר מה עמד מאחורי הצטרפותו למפלגה הערבית

סגלוביץ ורע"מ אמש ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )

חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ׳ פרסם היום (שלישי) הצהרה מפורטת ומיוחדת על הצטרפותו למפלגת רע״מ בראשות ד״ר מנסור עבאס. בהודעה ארוכה ומפורטת, הסביר סגלוביץ׳ את המניעים שהובילו אותו לצעד הפוליטי החריג, תוך שהוא מדגיש את הזהות המשותפת של כלל אזרחי ישראל.

"אחרי התלבטות ארוכה ושיחות רבות עם ד״ר מנסור עבאס, החלטתי שנכון לעשות מעשה - להצטרף לרשימת רע״מ", כתב סגלוביץ׳. "דווקא בעת הזו, בזמן של קיטוב חברתי בין יהודים לערבים. רע״מ רוצה לקחת חלק בעשייה". "אני יהודי, ציוני, חילוני - והמחבר בינינו: ישראלים" סגלוביץ׳ הציג את עצמו בצורה ברורה: "אני יהודי, ציוני, חילוני, קצין בצה״ל, וניצב במשטרת ישראל. מנסור הוא ערבי, מוסלמי דתי, שמרן. המחבר בין שנינו - כולנו ישראלים וזו הזהות המשותפת". המוסד תכנן פלישה קרקעית לאיראן – וושינגטון עצרה הכל דוד הכהן וב. ניסני | 31.08.26 הפסד כואב לינון מגל מול גיא פלג: זה מה שקבע בית המשפט משה כהן | 31.08.26 לדבריו, "הועם זוהרו של המונח ישראלי, ואנחנו עוסקים כל העת בביטויים אתנים מפרידים במקום המשותף". סגלוביץ׳ הדגיש כי "האוכלוסייה הערבית בישראל היא 21 אחוז, פעילה ויצרנית - בתעשייה, בכלכלה, בתרבות, בחינוך, וברפואה. היא מנוע צמיחה כלכלי וחברתי". מגילת העצמאות כמצפן סגלוביץ׳ הפנה למגילת העצמאות כבסיס לתפיסתו: "מגילת העצמאות היא מצפן ולא רק טקסט כתוב על הקיר", כתב. הוא ציטט מהמגילה: "מדינת ישראל תהא פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות, תשקוד על פיתוח הארץ לכל תושביה תהא מושתת על יסודות החירות, הצדק והשלום". "מבחינתי אלו הם העקרונות בהם אני מאמין ואיתם אני מגיע", הבהיר. "האם כל המפלגות שקוראות לעצמן ציוניות יכולות לחתום על מגילה זו היום? אני כלל לא בטוח". "ניתן לשתף פעולה על בסיס אמון" בהתייחס לשאלה האם ניתן ליצור שיתוף פעולה פוליטי בין אנשים שונים כל כך, השיב סגלוביץ׳: "אני חושב שכן. אני לא מתכוון לשנות את מנסור ואת רע״מ והם לא ישנו אותי, אבל ניתן לשתף פעולה מבחינה פוליטית על בסיס אמון, הכרה בשונות, והירתמות לעשייה משותפת". סגלוביץ׳ תקף את הממשלה הנוכחית: "הממשלה המכהנת הביאה את מדינת ישראל למקומות בלתי נסבלים בכל תחומי החיים: פשיעה משתוללת, חוסר ביטחון אישי לכלל האזרחים, ובוודאי לאזרחי המדינה הערבים, בהם הממשלה לא מתעניינת כלל".

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

דחיית הטענה על שבעה באוקטובר

סגלוביץ׳ התייחס לטענות נגד שיתוף פעולה עם מפלגות ערביות לאחר השבעה באוקטובר: "האמירה השגורה, שאחרי השבעה באוקטובר לא ניתן לקיים שותפות פוליטית עם מפלגות ערביות, היא מופרכת ושקרית".

לדבריו, "ערביי ישראל חוו את המלחמה, ובמתקפה הנוראה בשבעה באוקטובר נהרגו למעלה מ-34 בני החברה הערבית, לעזה נחטפו גם אזרחים ערבים - 6 בני החברה הבדואית בנגב. במשך המלחמה, ישבנו כולנו, ערבים ויהודים, במקלטים בזמן מתקפת הטילים של איראן וחיזבאללה".

"קווי הגבול הפוליטיים שורטטו על ידי קיצוניים"

סגלוביץ׳ תקף את הקווים הפוליטיים המקובלים: "קווי הגבול הפוליטיים שורטטו על ידי קיצוניים והפכו לנורמה פוליטית מקובלת בכלל המפלגות. אני לא מקבל קביעה זו".

הוא הדגיש: "21 אחוז מהאזרחים הם חלק מהתיקון. החברה הערבית על גווניה ושונותה היא מנוע צמיחה כלכלי, חברתי ותרבותי למדינת ישראל, היא לא איום, היא הזדמנות למדינת ישראל וגם גשר לשכנותיה".

מכריזים על הריצה המשותפת ( צילום: ללא )

"רוצה לבנות גשר פוליטי אמיתי"

סגלוביץ׳ הבהיר כי כוונתו היא הרבה מעבר למערכת בחירות: "אני רוצה לבנות גשר פוליטי אמיתי. גם אם יהיו בעיות, ויהיו. יהיו קשיים וגם אם הוא (הגשר) יהיה רעוע או מתנדנד הוא יונח ויהיה בסיס להמשך פוליטי אותו אני מקווה ימשיכו רבים וטובים, יהודים וערבים".

לדבריו, "יש משקעי עבר, יש היסטוריה מדממת במערכת היחסים בארץ הזאת, יש נרטיבים שונים וזה העבר של כולנו. את העבר לא נשנה כי הוא עובדה קיימת. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית וחובתנו להביט אל העתיד ולשרטט אותו בצבע".

"שתי תחושות מניעות פעולה: פחד ותקווה"

סגלוביץ׳ סיכם את הצהרתו בדברים: "שתי תחושות מרכזיות מניעות פעולה באנשים, הראשון הוא פחד והשני תקווה. המערכת הפוליטית משתמשת בפחד לחיבור בין קהלים, אנחנו רוצים להציע תקווה".

הוא הדגיש: "כן, אני רוצה במפורש לשבור את הפרדיגמה של קווי הגבול וקווי השיח. כן, אני רוצה לשבור גם את הפרדיגמה כיצד מייצרים שותפות פוליטית. איני מתחבר לרשימת רע״מ עם סיעה, אני אישית מצטרף לרע״מ".

סגלוביץ׳ סיים: "אני קורא ליהודים, ערבים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, לתת אמון במהלך הזה ולהצטרף. אני מודה לחברי מנסור עבאס שפתח דלת לרע״מ שאהיה חלק מרשימתה לכנסת הקרובה".

כזכור, סגלוביץ׳ ועבאס קיימו מסיבת עיתונאים משותפת בה הכריזו על המהלך. עבאס מסר כי "עבדנו יחד. יום-יום, על מיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. הובלנו תהליך שהוביל לשינוי במגמה".

המהלך מגיע לאחר שסגלוביץ׳ הגיש התפטרות מהכנסת לפני מספר שבועות, כשהוא מבהיר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת".