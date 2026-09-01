בלשי מחוז מרכז חשפו רשת הונאה מתוחכמת שפעלה ברחבי הארץ ופגעה בעשרות קורבנות מבוגרים. חמישה חשודים תושבי חיפה וטמרה בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו אתמול בבוקר, לאחר חקירה סמויה שנמשכה תקופה ממושכת.

על פי החשד, הרשת גנבה מהקורבנות סכום מצטבר של למעלה מ-3 מיליון שקלים, תוך שימוש בשיטות מתוחכמות של הונאה דיגיטלית והשתלטות על חשבונות בנק.

שיטת הפעולה המתוחכמת

מהחקירה הסמויה שניהלו בלשי היחידה המרכזית של מרחב שפלה במחוז מרכז, בשיתוף לוחמי יס"מ שפלה, עלה כי החשודים פיתחו שיטת פעולה מתוחכמת במיוחד. הם נהגו לשלוח לקורבנות הודעות בדבר חובות כספיים לכאורה, ובהן קישור שנחזה לקישור לגיטימי של גוף רשמי.

על פי החשד, לאחר שהקורבנות המבוגרים נכנסו לקישור המזויף מתוך תמימות ואמון, הצליחו החשודים להשתלט על חשבונות הבנק שלהם ולמשוך מהם כספים ללא ידיעתם. מדובר בשיטת פישינג מתוחכמת שמנצלת את אמון הציבור המבוגר ברשויות.

עד כה אותרו במסגרת החקירה יותר מ-30 קורבנות, כאשר היקף הכספים שנגנבו מהם על פי החשד נאמד בלמעלה מ-3 מיליון שקלים.

המעצרים והממצאים

אתמול, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, עצרו בלשי ימ"ר שפלה ולוחמי יס"מ שפלה את חמשת החשודים בבתיהם בחיפה ובטמרה. בחיפושים שביצעו השוטרים בבתי החשודים נתפסו ממצאים הקושרים אותם על פי החשד לעבירות המיוחסות להם.

בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה, הובאו הבוקר חמשת החשודים לבית המשפט. בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת והאריך את מעצרם של ארבעה מהחשודים עד ליום 7.9.26 ושל החשודה עד ליום 3.9.26.

החקירה נמשכת, ומשטרת ישראל ממשיכה לאתר קורבנות נוספים שעלולים להיפגע מפעילות הרשת. מקרים דומים של ניצול קשישים באמצעות הונאות טכנולוגיות התגלו בחודשים האחרונים ברחבי הארץ.