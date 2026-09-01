מבזקים נוספים
אחרי המאבק, ניצחון לחב"ד ברעננה: העירייה אישרה את פעילות בית הספר
אחרי מאבק ממושך ולחצים מצד קומץ תושבים • ראש העיר ברוידא תמך בהמשך הפעילות | 150 תלמידים ימשיכו ללמוד במוסד (חרדים)שאול כהנא
צווי מעצר נגד שתי הנשים שגרמו למוות התינוק יצחק רוזנברג ז"ל
רשויות ההגירה הפדרליות הגישו צווי עיכוב כנגד שתי הנשים המעורבות בתאונה הקטלנית • הנהגת מגואטמלה ובעלת הרכב ממקסיקו שוהות בארה"ב באופן בלתי חוקי | צעד פדרלי לקראת גירוש מיידי (חרדים)נחמן שטרנהרץ
שר הביטחון על התקיפות החריגות בעזה: "נעצר מחבל בכיר בחמאס"
4 נהרגו ביותר מ-18 תקיפות אוויריות בעיר עזה | שר הביטחון ישראל כ"ץ חשף בנתיב העשרה: "לפני זמן קצר נעצר מחבל בכיר בחמאס - וזו המדיניות שלנו" | העצור הוא ראש הביטחון הכללי של חמאס (חדשות)ב. ניסני
כך הגיב הגרי"מ שכטר כשהופתע לראות את החברותא שלמד עמו לפני 35 שנה
לקראת ימי הרחמים והרצון, הגיע האדמו"ר מווערצקי לביקור במעונותיהם של גדולי הדור, כדי להתברך בברכת השנים | תחילה הגיע האדמו"ר למעונו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך, משם הגיע לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר | רגע מעניין אירע בביקור, כאשר הגרי"מ שכטר בירך ברכת "שהחיינו", וזאת לאחר שלא נפגש עם האדמו"ר זה 35 שנים, כאשר עד אז למדו בחברותא בזמנים מיוחדים (חסידים)חיים רוזנבוים
חבר המועצת נגד הדחת ח"כי 'דגל' | הגר"א פילץ לח"כ גפני: "שתמשיכו לעשות; אל תירא ואל תחת!"
חשיפת 'כיכר השבת' על חידוש הדיונים בהדחתם של חברי הכנסת הוותיקים ב'דגל התורה' - עוררה סערה אדירה במפלגה | הבוקר, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני זוכה לתמיכה ראשונה ודרמטית מאחד מבכירי המועצת של המפלגה | ראש ישיבת 'תפרח' הגר"א פילץ אמר לגפני שביקר במעונו: "יישר כוח גדול על כל מה שעשיתם ושתמשיכו לעשות" | חשיפה: בימים הקרובים חברי מועצת נוספים צפויים להביע תמיכה בהשארת חברי הכנסת הוותיקים (חרדים)חנני ברייטקופף
תעלומה מסתורית בקנדה: אי ענק צץ משום מקום - ונעלם | צפו
אי ענק בגודל 10,000 מ"ר הופיע ונעלם במאגר ויליסטון בקנדה. המדענים מסבירים את התעלומה של האי הצף שנסחף עשרות קילומטרים (בעולם)אריה רוזן
במרחק נגיעה מכלים ישראליים: שוב קרבות קשים עם הדרוזים
העימותים בדרום סוריה מתחדשים בעוצמה: כוחות הממשלה והמשמר הלאומי הדרוזי החליפו אש בכמה מוקדים, כאשר דיווחים מצביעים על ירי מרגמות ומקלעים לעבר אזורים מיושבים (חדשות בעולם)דני שפיץ
כמנהג קמאי | החסידים הצטופפו לחזות בקיפול הטלית של השרף בערד
האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג שהה במהלך השבת למנוחה בעיר ערד • בצאת השבת זכו החסידים לחזות בעבודת הקודש בעת מעמד ההבדלה וקיפול הטלית מתוך שירה וזימרה כמנהג צדיקי בית לעלוב (חסידים)חיים רוזנבוים