צה"ל הודיע: סיימנו לטהר את התשתיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר

משרד הבריאות הודיע כי בעקבות טיפול בהתרבות אצות בים התיכון ליד מתקני ההתפלה, הוא ממליץ על איסור דיג זמני באזור הטיפול ובאזור החיץ הסמוך. ההמלצה נובעת מאי וודאות לגבי זהות האצות והשפעות הטיפול. המשרד הבהיר כי ההמלצה היא על איסור דיג בלבד ולא על צריכת דגים המצויים כעת בשווקים, וכי אין השפעה על איכות מי השתייה. חידוש הדיג יאושר לאחר קבלת תוצאות ניטור שיוודאו שאין סיכון לבריאות הציבור.

יוסי נכטיגל