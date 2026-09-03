מבזקים נוספים
פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בגן שעשועים באופקים
פעוטה בת שנה נפצעה הערב במהלך משחק בגן שעשועים באופקים. צוותי מד"א שהגיעו למקום בשעה 19:33 מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
צה"ל השלים טיהור תשתיות תת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר
כוחות אוגדה 36 השיגו שליטה מבצעית ברכס עלי טאהר בדרום לבנון והשלימו טיהור שני תוואים תת-קרקעיים של חיזבאללה. חלק מהמחבלים חוסלו וחלק נמלטו מהמרחב. בתשתיות נמצאו חמ"לים, חדרי נשק, גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח שאפשרו למחבלים לשהות תקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי איראן. הפעילות לנטרול התשתיות עדיין נמשכת, ולאחר מכן צה"ל ייערך בהגנה מחודשת.ב. ניסני
צפו: נתניהו כתב אותיות בספר תורה לעילוי נשמתו של דדי גראוכר
ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב היום אותיות בספר תורה לעילוי נשמת הזמר דדי גראוכר ז"ל, שיוכנס במלאות שלוש שנים לפטירתו: "היה איש צדיק, אוהב ישראל וידיד יקר שלי ושל משפחתי, הידידות הזאת נמשכת בדורות" • צפו (אנשים)איציק אוחנה
ליברמן ביטל כיתות י"ב - בוזי' כבר נרשם לתלמוד תורה | החדשות הלא חשובות
לפיד מקנא בראש ממשלת הודו קיבלה מדליה | מאי גולן מדברת רוסית - ויוסי שואל למה לא הצטרפה לליברמן | ליברמן רוצה לבטל כיתות יב' - ובוזי' יושב בתלמוד תורה | מציעה לבוזי' חנינה | ביבי מגיע לבית ספר ושואל מי רוצה להיות ראש ממשלה | הדגים רועדים לפני ראש השנה - יוסי מסכם שנתיים של שידורים | יוסי מסכם שבוע ב'חדשות הלא באמת חשובות' - צפו (אולפן כיכר)יוסי עבדו
משרד הבריאות ממליץ על איסור דיג זמני בים התיכון
משרד הבריאות הודיע כי בעקבות טיפול בהתרבות אצות בים התיכון ליד מתקני ההתפלה, הוא ממליץ על איסור דיג זמני באזור הטיפול ובאזור החיץ הסמוך. ההמלצה נובעת מאי וודאות לגבי זהות האצות והשפעות הטיפול. המשרד הבהיר כי ההמלצה היא על איסור דיג בלבד ולא על צריכת דגים המצויים כעת בשווקים, וכי אין השפעה על איכות מי השתייה. חידוש הדיג יאושר לאחר קבלת תוצאות ניטור שיוודאו שאין סיכון לבריאות הציבור.יוסי נכטיגל
טלי גוטליב עברה לעוצמה יהודית: זו הודעת הליכוד על המהלך הפוליטי
במפלגת השלטון הודיעו כי מאפשרים לחברת הכנסת טלי גוטליב להתמודד לכנסת הקרובה במסגרת רשימת עוצמה יהודית, והוסיפו כי מאחלים לה בהצלחה. סוכם: גוטליב תהיה מחוייבת למשמעת הסיעתית עד לכנסת ה-26 (פוליטי)כיכר השבת