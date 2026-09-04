תאונה בין 2 רכבים בשיבלי - נער בן 18 במצב בינוני

הנשיא טראמפ נפגש אתמול בבית הלבן עם שני אדמו"רי סאטמר: הרב אהרן טייטלבוים מקריית יואל והרב זלמן לייב טייטלבוים מוויליאמסבורג. המפגש לרגל ראש השנה היה הפגישה הראשונה בין שני האדמו"רים פנים אל פנים אחרי עשרות שנים של פיצול בחסידות. זו גם הפגישה הראשונה מסוגה של יהודים חרדים עם נשיא אמריקאי מזה למעלה מ-50 שנה. חסיד שהשתתף בפגישה אמר: "ניתנה לנשיא הזדמנות להיפגש עם האדמו"רים של החסידות הגדולה ביותר ועם נציגי הציבור החסידי המזוהה בלבושו".

קובי אטינגר