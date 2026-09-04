דריסת הילדה: המשטרה דנה בהסדרי החסימות במתחם הסופרים

בעקבות האירועים שהתרחשו בשבוע שעבר בשכונה החדשה במתחם הסופרים, התקיימה השבוע פגישה בין נציגי משטרת ישראל לגורמי העירייה, במטרה להבהיר ולהסדיר את סוגיית החסימות באזור.

הפגישה נערכה על רקע מתיחות שנוצרה בשטח, כאשר הצדדים ביקשו למצוא פתרון מוסכם שיאפשר את המשך החיים התקינים בשכונה תוך שמירה על הסדר הציבורי. על פי הנמסר, הנושא מצוי כעת בטיפול העירייה, וזאת עד להסדרה חוקית של אופן ביצוע החסימות.

כזכור, שבוע שעבר אירוע חריג ומטריד התרחש בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר ילדה כבת 3 נפגעה מרכב במהלך הפגנות סוערות שפרצו במקום. הילדה נפצעה באורח קל ופונתה לבית החולים שניידר בפתח תקווה, כשמצבה מוגדר יציב.

הסדרה בהתאם לנוהל גשר הלחי

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ההסדרה שתיקבע תהיה בהתאם לנוהל הקיים בכל הנוגע לחסימת גשר הלחי בשבת - נוהל שהוכיח את עצמו לאורך שנים ומאפשר איזון בין צרכי התושבים לשמירה על הסדר הציבורי. משטרת ישראל הבהירה כי תפעל לשמירה על הסדר הציבורי ותאפשר את מימוש ההסדרים שייקבעו בהתאם לדין ולנהלים.

במקביל, הודגש בפגישה כי כל גילוי של אלימות, איומים, גרימת נזק לרכוש או כל עבירה פלילית אחרת - יטופל באופן נחוש, מקצועי וללא סובלנות כלפי מפרי החוק. המשטרה הבהירה כי תפעל בהתאם לסמכויותיה ולהוראות הדין בכל מקרה של הפרת סדר.

קריאה לאחריות ולהימנעות מעימותים

משטרת ישראל קראה לכל הצדדים לגלות אחריות, להימנע מעימותים ולפעול בהתאם להסדרים החוקיים שייקבעו. הקריאה מגיעה לאחר שבשבוע שעבר נרשמו מספר אירועים במקום, שהובילו לכינוס הפגישה הדחופה.

כעת, לאחר שהנושא הועבר לטיפול העירייה, צפויים הצדדים להמתין להסדרה הסופית שתאפשר את המשך החיים התקינים בשכונה תוך שמירה על הסדר והחוק.