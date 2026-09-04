מחבל חוסל בשער שכם לאחר ניסיון פיגוע דקירה

מבזקים נוספים
מפלגת האחדות: כחול לבן לא ניסו לדון בנושאים מהותיים
גורמים במפלגת האחדות טענו כי התדרוכים של כחול לבן ברגע צאתו של ארדן מהפגישה עם גנץ מלמדים מי באמת רצה אחדות ומי רק היה מעוניין בבולטות תקשורתית. לדבריהם, כחול לבן מעולם לא ניסו לדון בנושאים מהותיים ולא הסכימו ללכת כל הדרך לאחדות כדי לאחד את הגוש.כיכר השבת
פיצוץ דרמטי: גנץ וארדן קוברים את האיחוד - הריצה המשותפת ירדה מהפרק
המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד קרסו לאחר פגישה נוספת • במפלגת האחדות תקפו: כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים | הפיצוץ בגוש המרכז (פוליטי מדיני)קובי ישראל
מבצע משטרתי נרחב בקרית אתא: מעצרים ותפיסת נשק
כוחות משטרת מחוז חוף פעלו הלילה במבצע אכיפה נרחב בקרית אתא ובגזרת הכפרים. במהלך המבצע נתפסו חלקי נשק ארוך, מחסניות ועשרות כדורי תחמושת. מספר חשודים נעצרו בגין עבירות רכוש והתנגדות לשוטרים, ונתפסו שוהים בלתי חוקיים יחד עם מעסיקם. הכוחות פירקו עשרות מצלמות אבטחה שהותקנו בניגוד לחוק. במסגרת אכיפה כלכלית משולבת עם חברת החשמל ורשות המיסים, בוצעו ניתוקי חשמל לעסקים ובתים בגין חיבורים פיראטיים, ונפתחו תיקי חקירה נגד בתי עסק בגין הפקעת מחירים והעלמות מס.קובי רוזן
תאונה בין 2 רכבים בשיבלי - נער בן 18 במצב בינוני
תאונת דרכים בין שני רכבים אירעה היום (12:52) בשיבלי שבמרחב גלבוע. צוותי מד"א מעניקו טיפול רפואי ומפנים למרכז הרפואי פוריה נער בן 18 במצב בינוני עם חבלה בגפיים התחתונות, ונפגע נוסף במצב קל.קובי רוזן
30 שנה להסתלקות הגאב"ד זצ"ל; גדולי הרבנים העלו את זכרו בפני צעירי הצאן
במלאות שלושים שנה להסתלקותו לגנזי מרומים של גאב"ד בד"ץ העדה החרדית בירושלים, הגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל, התכנסו תלמידי ישיבת 'הרמ"א' לסעודת הילולא | במהלך הסעודה שמעו התלמידים דברי נועם מפי גדולי הרבנים, שהאריכו בשגב דמותו וזכרו הטהור, ובדרך החסידות והיראה שהותיר אחריו מורשה לדורות | שמואל דריי מגיש גלריה (חרדים)חיים רוזנבוים
שנפרה ונרבה: האם אוכלים דגים בראש השנה שחל בשבת? • צפו
קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת ראש השנה: מתי נכון לעשות את סדר הסימנים, מדוע יש נמנעים מאכילת דגים, ומה עושים השנה כשהיום הראשון שחל בשבת? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)הרב יעקב סיני
דריסת הילדה: המשטרה דנה בהסדרי החסימות במתחם הסופרים
נציגי המשטרה והעירייה התכנסו לדון בחסימות בשכונה החדשה • ההסדרה תבוצע בהתאם לנוהל גשר הלחי | אלימות תטופל ללא סובלנות (בארץ)קובי ישראל
טראמפ נפגש עם אדמו"רי סאטמר — פגישה ראשונה מזה 50 שנה
הנשיא טראמפ נפגש אתמול בבית הלבן עם שני אדמו"רי סאטמר: הרב אהרן טייטלבוים מקריית יואל והרב זלמן לייב טייטלבוים מוויליאמסבורג. המפגש לרגל ראש השנה היה הפגישה הראשונה בין שני האדמו"רים פנים אל פנים אחרי עשרות שנים של פיצול בחסידות. זו גם הפגישה הראשונה מסוגה של יהודים חרדים עם נשיא אמריקאי מזה למעלה מ-50 שנה. חסיד שהשתתף בפגישה אמר: "ניתנה לנשיא הזדמנות להיפגש עם האדמו"רים של החסידות הגדולה ביותר ועם נציגי הציבור החסידי המזוהה בלבושו".קובי אטינגר