בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המגעים בין בני גנץ לגלעד ארדן לאיחוד פוליטי קרסו היום, כאשר גנץ הודיע בתום פגישה נוספת בין השניים כי לא יהיה איחוד בין המפלגות. הפיצוץ מגיע בניגוד מוחלט לאווירה האופטימית שאפיינה את המגעים עד לפני ימים ספורים, ומותיר את שתי המפלגות בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה.

במפלגת האחדות תקפו בחריפות את התנהלות כחול לבן וטענו כי התדרוכים שיצאו מיד לאחר הפגישה מלמדים מי באמת רצה באחדות ומי היה מעוניין בעיקר בבולטות תקשורתית. במפלגה הוסיפו כי כחול לבן לא הסכימה לדון בנושאים המהותיים ולא הייתה מוכנה ללכת עד הסוף כדי לאחד את הגוש. הפיצוץ מגיע בניגוד מוחלט לאווירה שאפיינה את המגעים רק בשבוע שעבר. ארדן וגנץ נפגשו ביום שישי בפגישה שהוגדרה חיובית והתקיימה ברוח טובה, והשניים סיכמו להמשיך להיות בקשר ואף לבחון הקמת צוותי עבודה שידונו בפרטי החיבור. ארדן אף הבהיר לגנץ כי בשלב הראשון יש לעסוק בעקרונות החיבור ובקווי היסוד המשותפים ולא במיקומים ברשימה, משום שזה מה שחשוב לאזרחים המבקשים להצביע למפלגות השואפות להקים ממשלת אחדות רחבה. אולם כעת, לאחר שהניסיון לאיחוד רחב יותר בגוש לא הבשיל, גם החיבור בין גנץ לארדן ירד מהפרק.

המצב הפוליטי של שתי המפלגות מדאיג במיוחד. שתיהן אינן עוברות כיום באף אחד מהסקרים את אחוז החסימה, וגם ריצה משותפת ביניהן אינה מבטיחה בהכרח את כניסתן לכנסת. גנץ, שמפלגתו נמצאת בסכנת אי-עבירת אחוז החסימה בחלק מהסקרים, ניסה בימים האחרונים להציג תמונה אופטימית ואמר כי למפלגתו "יש ציבור, הוא פשוט לא יודע את זה".

בשבוע הבא, בימים שני ושלישי, יתקיימו ימי הגשת הרשימות לכנסת. עד אז יצטרכו גנץ וארדן להחליט האם להמשיך בריצה עצמאית עד הסוף, לנסות למצוא חיבור חלופי או לפרוש מהמרוץ. הפיצוץ בין השניים מותיר את גוש המרכז מפוצל ומחליש את הסיכויים להקמת חלופה פוליטית אמיתית.

יצוין כי גנץ ניהל עד לאחרונה גם משא ומתן אינטנסיבי עם איילת שקד לאיחוד פוליטי. על פי המתווה שנשקל, גנץ יוצב במקום הראשון ברשימה המשותפת, אך שקד תקבל את זכות הבחירה הראשונה לתפקיד בממשלה. אולם גם מגעים אלה לא הבשילו לכדי הסכם סופי, והשאירו את המרכז מפוצל ומבולבל לקראת המועד האחרון להגשת הרשימות.