ילד בן 9 מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית מאמבה נדירה

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צה"ל יתרגל מחר תרחישי הגנה נרחבים באילת ובערבה
תרגיל נרחב של כוחות הביטחון בהובלת אוגדה 80 יחל מחר במרחב אילת והערבה. הכוחות יתרגלו תרחישים של מתקפת פתע וחדירה לישראל באוויר, בים וביבשה, ויבחנו הגנת יישובים ומוכנות כוחות. התרגיל כולל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומגן דוד אדום, ונועד לחזק כשירות ולהטמיע לקחים מהלחימה ומאירועי השנים האחרונות. החל מהיום תורגש תנועה ערה של כוחות, כלי טיס וכלי שיט באזור. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים לשנת 2026.ב. ניסני
תרגיל ביטחוני נרחב יתקיים היום באזור אילת והערבה
כוחות הביטחון יערכו היום תרגיל נרחב באזור אילת והערבה, במהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון, כלי טיס וכלי שייט. התרגיל נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים, ובמהלכו יתרגלו הכוחות תרחישי קיצון מורכבים באוויר, בים וביבשה, בדגש על הגנת היישובים באזור. בתרגיל ישתתפו שוטרי מרחב אילת וכוחות נוספים מהמשטרה לצד כוחות צה"ל, ויתורגלו תרחישים של מתן מענה לאירועים ביטחוניים, שליטה בצירי תנועה וטיפול במספר זירות במקביל.קובי רוזן
בנט הגיע לביתו של טרופר לקראת החלטה על מיזוג מפלגות
נפתלי בנט הגיע ביום שישי לביתו של גדעון טרופר, לקראת החלטת טרופר אם לרוץ לבחירות באופן עצמאי או להצטרף למפלגה גדולה יותר.כיכר השבת
ילד כבן 9 לקה בדלקת מוחית ומאושפז במצב קשה; חשד שנדבק בכנרת
משרד הבריאות מעדכן כי ילד כבן 9 מאושפז במצב קשה עם דלקת מוחית, מורדם ומונשם בטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם | אתמול בלילה נשלחה דגימה למעבדות משרד הבריאות שאיששה את החשד שהילד חלה כתוצאה מאמבה נדירה (בריאות)יוסי נכטיגל
"כאן תמיד יש מניין": הקריאה המיוחדת שיוצאת עכשיו מזכרון משה
כבר דורות שיהודים יודעים שבזכרון משה תמיד ימצאו מניין. עכשיו, אחרי כמעט 120 שנה של תפילות מסביב לשעון, השטיבלאך המפורסמים יוצאים למהלך גדול - וקוראים לציבור להיות חלק ממנויוסי כץ
הציב מצלמה ונחרד: מכונת השמדה נבנתה לו מתחת לאף
מה שנראה בתחילה כמו נקודה קטנה על הקיר הפך בתוך שעות למלכודת מורכבת ומדויקת. מצלמה שתיעדה את התהליך בהילוך מואץ חשפה את אחד המחזות המרתקים של עולם הטבע (חדשות בעולם)דני שפיץ
באשמורת הבוקר: סליחות ותקיעת שופר בביתו של זקן מנהיגי ברסלב
באשמורת הבוקר אמר הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, סליחות ראשונות בביתו נאווה קודש, לאחר מכן התפלל תפילת שחרית ובסיומה תקע בשופר כנהוג | תיעוד מיוחד (חסידים)חיים רוזנבוים
השוטרים היו חייבם לתעד: נהג שיכור הותיר אותם פעורי פה
השוטרים עצרו רכב לבדיקה שגרתית, אך מה שקרה בשניות שלאחר מכן תפס את תשומת לבם והפך במהרה לוויראלי (חדשות בעולם)דני שפיץ