אישה בת 72 נפצעה בינוני לאחר שמעדה באוטובוס בבני ברק

משרד הבריאות עדכן את המלצותיו לציבור בעקבות אימות מקרה תחלואה נוסף באמבה Naegleria fowleri בכינרת. המשרד ממליץ למתרחצים להשתמש באטם אף, להימנע מצלילה והכנסת ראש מתחת למים, ולהימנע מפעילות שבה מים נכנסים לאף בלחץ. מדובר במחלה נדירה מאוד אך קשה ומסכנת חיים. ההדבקה מתרחשת כאשר מים חודרים דרך האף, והמחלה אינה עוברת משתיית מים או מאדם לאדם. מאז 2022 אובחנו בישראל ארבעה מקרי תחלואה באמבה זו.

יוסי נכטיגל