מפלגת הימין הקיצוני 'אלטרנטיבה לגרמניה' רשמה הישג חסר תקדים בבחירות לפרלמנט במדינת המחוז סקסוניה-אנהלט שבמזרח גרמניה. על פי מדגמי ההצבעה שנערכו עם סגירת הקלפיות, המפלגה השיגה כ-44.5% מקולות הבוחרים, נתון המציב אותה בפער ניכר מעל כל יתר המתחרות.

מדובר בפעם הראשונה מאז תום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945 שבה מפלגת ימין קיצוני מגיעה למקום הראשון בבחירות במדינת מחוז בגרמניה. התוצאות מעוררות דאגה בקרב ארגונים יהודיים ובקרב הממסד הפוליטי הגרמני, שחשש מהתחזקות כוחות קיצוניים במדינה.

מועמד המפלגה לראשות המדינה, אולריך זיגמונד בן ה-35, הגיע לקלפי כשהוא רכוב על טוסטוס מתקופת גרמניה המזרחית, במחווה סמלית לעבר האזור. זיגמונד הכריז כי "אנחנו נכתוב פה היסטוריה", והביע אופטימיות רבה כבר במהלך שעות הבוקר כאשר אמר כי הוא מצפה לזכות ב-"45%, וכמה נוספים."

מפלגת הנוצרים-דמוקרטים בהנהגת ראש הממשלה המכהן במחוז סוון שולצה וקנצלר גרמניה פרידריך מרץ ספגה מפלה קשה והגיעה למקום השני עם כ-23% מקולות הבוחרים. מפלגת השמאל השיגה כ-11.5% מהקולות, בעוד המפלגה הסוציאל-דמוקרטית קיבלה כ-8.5% בלבד.

תוצאות המדגם מראות כי המפלגה התקרבה מאוד ליעד שהציב זיגמונד, דבר שעשוי להקשות על שאר המפלגות להקים קואליציה שתבודד אותה כפי שנעשה בעבר. מפלגת 'אלטרנטיבה לגרמניה' הוקמה כמפלגה המתנגדת לאיסלאם ולמהגרים, וחלק מנציגיה הסתבכו בעבר בהתבטאויות אנטישמיות.