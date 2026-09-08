איראן הכפילה הלילה את מחיר הבנזין לצרכנים שצורכים מעל 110 ליטר דלק בחודש — מ-5,000 תומאן לליטר ל-10,000 תומאן לליטר. ההחלטה באה בעקבות מחסור בבנזין במדינה. העלייה צפויה לגרור עליות מחירים משמעותיות גם בתחומים נוספים הנשענים על שינוע סחורות, ולהגביר את האינפלציה באיראן. בעבר העלאות מחירי דלק הוציאו איראנים להפגין נגד המשטר.

קובי אטינגר