סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף ( צילום: רשתות חברתיות )

אירוע הריצה ה־39 על שם דוקה דה קסיאס שנערך ביום ראשון, 30 באוגוסט 2026, בעיר יעקובינה שבמדינת באהיה בברזיל, סיפק תחרות ספורטיבית גדולה ורגע יוצא דופן שהפך בתוך זמן קצר לוויראלי ברשת.

סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:17 סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף ( צילום: רשתות חברתיות )

במקום להדפיס את כל הלוגואים על חולצה אחת, הוא מצא פתרון יצירתי הרבה יותר: חולצה נפרדת לכל נותן חסות ותמונה נפרדת על הפודיום.

התיעוד מהאירוע החל להתפשט ברשת בימים האחרונים, ובחשבונות שונים הוצג ולדמר כ"מלך השיווק" וכמי שהצליח להפוך הישג ספורטיבי צנוע יחסית להזדמנות פרסומית יוצאת דופן.

האירוע עצמו היה משמעותי בהרבה מהרגע הוויראלי. מרוץ דוקה דה קסיאס מתקיים ביעקובינה מאז 1981 ונחשב לאחד מאירועי הספורט המסורתיים בעיר. במהדורת 2026 השתתפו רצים מקצוענים וחובבים מרחבי באהיה וממדינות נוספות בברזיל, והפרסים הכוללים עברו את רף 128 אלף הריאל, עבור מאות מקומות וקטגוריות.