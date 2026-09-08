סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף

אירוע הריצה ה־39 על שם דוקה דה קסיאס שנערך ביום ראשון, 30 באוגוסט 2026, בעיר יעקובינה שבמדינת באהיה בברזיל, סיפק תחרות ספורטיבית גדולה ורגע יוצא דופן שהפך בתוך זמן קצר לוויראלי ברשת.
יותר מ־2,000 רצים השתתפו השנה באירוע, שנערך במסלולים של 5 ו־10 קילומטרים. הזינוק התקיים ברחוב ז'וזה רושה והמסלול הסתיים באצטדיון ז'וזה רושה.
אלא שאחרי שהרצים חצו את קו הסיום, תשומת הלב עברה למשתתף אחד: ולדמר ביזפו סוזה פיליו.
לפי דיווחים שהופצו ברשת, ולדמר סיים במקום החמישי. אבל מבחינתו, התחרות האמיתית עדיין לא הסתיימה.
כאשר הגיע לפודיום, הוא החל להסיר את חולצתו. אלא שמתחת לחולצה הראשונה חיכתה חולצה נוספת – ואז עוד אחת. ולדמר המשיך להסיר שכבה אחרי שכבה, כשעל כל חולצה מופיע נותן חסות אחר. לפי הפרסומים, הוא הצליח להשיג חסות מ־11 מותגים שונים לקראת המרוץ.
במקום להדפיס את כל הלוגואים על חולצה אחת, הוא מצא פתרון יצירתי הרבה יותר: חולצה נפרדת לכל נותן חסות ותמונה נפרדת על הפודיום.
התיעוד מהאירוע החל להתפשט ברשת בימים האחרונים, ובחשבונות שונים הוצג ולדמר כ"מלך השיווק" וכמי שהצליח להפוך הישג ספורטיבי צנוע יחסית להזדמנות פרסומית יוצאת דופן.
האירוע עצמו היה משמעותי בהרבה מהרגע הוויראלי. מרוץ דוקה דה קסיאס מתקיים ביעקובינה מאז 1981 ונחשב לאחד מאירועי הספורט המסורתיים בעיר. במהדורת 2026 השתתפו רצים מקצוענים וחובבים מרחבי באהיה וממדינות נוספות בברזיל, והפרסים הכוללים עברו את רף 128 אלף הריאל, עבור מאות מקומות וקטגוריות.
0 תגובות