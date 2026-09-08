מבזקים נוספים
רשימת ש"ס לכנסת ה-26: כל הח"כים נשארים - ושני שמות חדשים שהצטרפו
מועצת חכמי התורה חתמה על הרכב הרשימה • כל חברי הכנסת המכהנים ממשיכים לקדנציה נוספת • סא"ל במיל' דרור עמוס ויוסף אלנתנוב - הפנים החדשות | הרשימה תוגש היום לוועדת הבחירות (חרדים)כיכר השבת
סיים חמישי: הרץ הזוכה סחט את הלימון 11 פעמים ברצף
הוא לא הסתפק במדליה: הרץ החובב מצא דרך יצירתית במיוחד להפוך את ההישג שלו לעסק מניב (חדשות בעולם)דני שפיץ
"מי יודע אם נהיה בעולם הזה": הבכי הנסער של הפוסק שהרעיד את בית שמש
המונים נהרו במוצאי שבת האחרון, לאמירת הסליחות בצל קודשו של הפוסק, הגאון רבי משה שטרנבוך | טרם אמירת הסליחות עורר הפוסק את הציבור במשא חיזוק מצמרר על האסונות והפחד מיום הדין • "כל כך הרבה טרגדיות פקדו אותנו, איך העם לא יחרדו?!" | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופניים חשמליים נפגע מאוטובוס סמוך לנעלה
גבר כבן 30 נפגע הבוקר (06:53) מאוטובוס בעת שרכב על אופניים חשמליים סמוך לנעלה במרחב איילון. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
איראן הכפילה את מחיר הבנזין בגלל המחסור בדלק
איראן הכפילה הלילה את מחיר הבנזין לצרכנים שצורכים מעל 110 ליטר דלק בחודש — מ-5,000 תומאן לליטר ל-10,000 תומאן לליטר. ההחלטה באה בעקבות מחסור בבנזין במדינה. העלייה צפויה לגרור עליות מחירים משמעותיות גם בתחומים נוספים הנשענים על שינוע סחורות, ולהגביר את האינפלציה באיראן. בעבר העלאות מחירי דלק הוציאו איראנים להפגין נגד המשטר.קובי אטינגר
נעצרו שלושה חשודים בהשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה
משטרת ישראל עצרה שלושה חשודים בחשד למעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף רשת ג'פניקה בראש פינה. האירוע אירע ב-15 ביולי לפנות בוקר, ושוטרי מחוז צפון פתחו בחקירה ואיסוף ממצאים. עם המעבר לחקירה גלויה ב-7 באוגוסט, נעצרו שני תושבי הצפון ותושב מרכז הארץ.קובי רוזן
אלישע מדן, לוחם מילואים שנפצע אנוש בבית חאנון ואיבד שתי רגליו, יצטרף לליכוד
לוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע באורח אנוש בבית חאנון ואיבד את שתי רגליו, יצטרף לליכוד כמשוריין חדש של המפלגה.כיכר השבת