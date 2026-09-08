מבזקים נוספים
מזעזע: השפילו חבר מול הכיתה - והפכו את הרגע לסרטון
לפעמים זה מתחיל במשפט קטן, קבוצה סגורה או כיסא שאף אחד לא רוצה לשבת לידו. חרם ודחייה חברתית יכולים להתרחש בלי שהמבוגרים בכלל מבחינים - וחשוב לדעת לזהות ולעצור אותם בזמן.חני שטיין
ראשי מחנה השינוי תוקפים: "נתניהו הוזהר 10 ימים לפני הטבח והתעלם"
איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן דורשים ועדת חקירה מיידית • "נתניהו קיבל התראה מאיחוד האמירויות ולא עדכן את מערכת הביטחון" | התחייבות: ועדה תוקם בממשלה הבאה (פוליטי מדיני)בני סולומון
קרן אסייג תקבל הבטחה לשרה ותשתתף הערב באירוע נתניהו
קרן אסייג תקבל הבטחה למינוי לשרה ותופיע הערב באירוע של ראש הממשלה נתניהו.כיכר השבת
נמצא רימון הלם שלא התפוצץ סמוך לבית בכפר שמריהו
רימון הלם שלא התפוצץ נמצא סמוך לבית פרטי בכפר שמריהו, ללא נפגעים או נזק. שוטרי תחנת גלילות וחבלני מחוז תל אביב הגיעו למקום והחלו בחקירה ואיסוף ממצאים. לפי החשד, מדובר ברימון הלם צה"לי והרקע לאירוע פלילי.קובי רוזן
גפני נפרד מהכנסת, אבל לא מ׳דגל׳: "זכיתי לפעול לצידם ולאורם של גדולי ישראל; אמשיך לכהן כיו״ר התנועה״
יו"ר דגל התורה מסכם 38 שנות פעילות בכנסת • "פעלתי לאורם ובהכוונתם של מרנן ורבנן בכל נושא וענין" | המכתב המלא (חרדים)חנני ברייטקופף
עם החזן משה חבושה: הראשל"צ הגיע לעצרת הסליחות המרכזית בבית שמש
מאות נהרו בשעת לילה מאוחרת לעצרת החיזוק בבית שמש • הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף נשא דברים חוצבים בהלכות הימים הנוראים והאציל מברכותיו • צפו בתיעוד מאמירת הסליחות עם החזן משה חבושה (חרדים)חיים רוזנבוים
הזמרים שהכניסו ספר תורה קיבלו ברכה מיוחדת ממזכה הרבים הרב יגאל כהן | צפו
יונתן קלימי ותמר יהלומי הגיעו למעונו של הרב יגאל כהן • קיבלו ברכה והתייעצות לאחר שהרב כתב אות בספר התורה החדש, אמר: "אתם עושים קידוש השם גדול" (חרדים)איציק אוחנה
2 ילדות נפגעו מרכב בבני ברק
שתי ילדות נפגעו היום (13:36) מרכב ברחוב השלושה בבני ברק. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את הילדות לבית החולים דנה: ילדה בת 4 במצב בינוני עם חבלת ראש, וילדה בת 8 במצב קל.קובי רוזן