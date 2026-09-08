הזמינה ספה חלומית וקיבלה סיוט: זה מה שפסק בית המשפט

רשמת בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, איריס ענבי־אוזצקיר, גזרה פסיקה נוקבת נגד שתי חברות ריהוט, לאחר שספה בעיצוב אישי שהוזמנה במיטב כספה של לקוחה הפכה לסיוט מתמשך של ליקויים בוטים והתחמקות מאחריות. בית המשפט קבע כי על החברות לשלם ללקוחה 70% משווי הספה – סך של 6,160 שקל.

התובעת שילמה סך של 9,200 שקל (8,800 שקל עבור הספה ועוד 400 שקל עבור הובלה) לחברות "הדריה אינטרנשיונל" ו"אל קארשי". אולם מהרגע שהספה נחתה בסלון ביתה, החלה עוגמת נפש גדולה. בעוד שהדריה אינטרנשיונל בחרה להפגין זלזול מוחלט, לא הגישה כתב הגנה ואפילו לא טרחה לשלוח נציג לדיון המשפטי, התמונה העגומה נחשפה במלואה.

בית המשפט קבע חד-משמעית כי קיימים פערים תהומיים בין המפרט שהובטח לבין המוצר שסופק בפועל. רשימת הליקויים שנחשפה כללה: כריות גב שנמצאו קטנות ונמוכות באופן בולט מהמוסכם, כשל מבני שבו חלקי הספה סירבו להתחבר כראוי ויצרו מרווחים מכוערים ומציקים, הפרת הבטחה עיצובית כאשר למרות דרישתה המפורשת של התובעת לספה נטולת רוכסנים הותקנו בה רוכסנים גלויים לעין, ורמת רכות לקויה שלא תאמה כלל את ציפיותיה והזמנתה של הרוכשת.

מנגד, הרשמת נדרשה לאזן את התמונה ולבחון את נסיבות המקרה לעומק. בית המשפט לקח בחשבון את העובדה שהספה הייתה בשימוש ובחזקת הלקוחה במשך כשנה שלמה, לצד נכונות חלקית מצד הנתבעת השנייה לנסות ולתקן חלק מהליקויים.

לאור חוות דעת מקצועית שבחנה מפרט של 16 ליקויים שונים, נקבע כי ביטול מלא של העסקה והחזר כספי מלא אינם מוצדקים. במקום זאת, נפסק כי הסעד ההוגן הוא השבה יחסית המשקפת את הפחת ואת פערי האיכות.

הנתבעות חויבו להשיב לתובעת 70% משווי הספה – סך של 6,160 שקל שיועברו אליה בתוך 30 יום. בנוסף נקבע כי עם קבלת התשלום, הספה תוחזר לנתבעות, כאשר עלות ההובלה בחזרה תעשה באחריותה ועל חשבונה של הלקוחה.

פסק הדין מהווה תזכורת חשובה לחברות ריהוט כי זלזול בלקוחות ואי עמידה בהתחייבויות עלולים להסתיים בחיוב כספי משמעותי. הרשמת ענבי־אוזצקיר הבהירה כי גם כאשר לא מתבצע ביטול מלא של עסקה, על ספקים לשאת באחריות כלפי ליקויים בולטים במוצרים שסיפקו.