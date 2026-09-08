מזעזע: השפילו חבר מול הכיתה - והפכו את הרגע לסרטון

מבזקים נוספים
הזמינה ספה חלומית וקיבלה סיוט: זה מה שפסק בית המשפט
בית המשפט לתביעות קטנות פסק כי חברות הריהוט יפצו רוכשת בסכום של למעלה משישה אלפים שקלים לאחר שספה בעיצוב אישי שסופקה לה התגלתה רצופה בליקויים חמורים, כולל כריות נמוכות ורוכסנים גלויים (חוק ומשפט)דניאל הרץ
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בחדרה
משרד הבריאות הוציא אזהרת רחצה בחוף כפר הים בגבעת אולגה שבחדרה, בעקבות הזרמת ביוב לים. הרחצה מותרת בחופים מוכרזים בלבד.יוסי נכטיגל
שר החוץ הבריטי בהכרזה דרמטית: ישראל מבצעת טיהור אתני - שורת מדינות מודיעות על סנקציות
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הודיע על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מודיע על ההתנחלויות כלא-חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני | מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
האם אדם הראשון כתב את מאמר המערכת ב'יתד?': על בריחה מאחריות ואינפלציית הסגולות
היום השלישי האחרון של השנה קורא לנו להפסיק להאשים את הנסיבות, לחדול מהגזלייטינג, ולהבין שהסגולה הטובה ביותר ליום הדין היא פשוט התבוננות פנימית ואחריות אישית |זלמן שטוב בביצוע מיוחד | פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון ועוד | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)משה מנס
ילד בן 7 נפצע קשה בתאונה בין קורקינט לאוטובוס בבני ברק
ילד בן 7 נפצע באורח קשה בתאונה בין קורקינט חשמלי לאוטובוס ברחוב יגאל אלון בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וקיבועים. הילד פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות ומצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
ילדה בת 6 נפגעה קשה מרכב בערערה בנגב
ילדה בת 6 נפגעה היום (14:19) מרכב בערערה בנגב. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שר החוץ הבריטי בהכרזה דרמטית בפרלמנט: ישראל מבצעת טיהור אתני - ומודיע על סנקציות
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הודיע על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מודיע על ההתנחלויות כלא-חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני | מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
סיום מסכת ופלפול מבריק; כך חגג הבנש"ק מביאלה ב"ב את יום שמחתו
בהיכל ביהמ"ד ביאלה ב"ב נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב ניסן חיים רבינוביץ חתן האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במהלך השמחה ערך חתן המצווה סיום מסכת ונשא פלפול בדרוש ואגדה (חסידים)חיים רוזנבוים