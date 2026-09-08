מבזקים נוספים
האם אדם הראשון כתב את מאמר המערכת ב'יתד?': על בריחה מאחריות ואינפלציית הסגולות
היום השלישי האחרון של השנה קורא לנו להפסיק להאשים את הנסיבות, לחדול מהגזלייטינג, ולהבין שהסגולה הטובה ביותר ליום הדין היא פשוט התבוננות פנימית ואחריות אישית |זלמן שטוב בביצוע מיוחד | פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון ועוד | צפו בתוכנית המלאה (דבר ראשון)משה מנס
ילד בן 7 נפצע קשה בתאונה בין קורקינט לאוטובוס בבני ברק
ילד בן 7 נפצע באורח קשה בתאונה בין קורקינט חשמלי לאוטובוס ברחוב יגאל אלון בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה שכלל עצירת דימומים וקיבועים. הילד פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות רב מערכתיות ומצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
ילדה בת 6 נפגעה קשה מרכב בערערה בנגב
ילדה בת 6 נפגעה היום (14:19) מרכב בערערה בנגב. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים סורוקה במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שר החוץ הבריטי בהכרזה דרמטית בפרלמנט: ישראל מבצעת טיהור אתני - ומודיע על סנקציות
שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד הודיע על חבילת סנקציות חדשות נגד ישראל במהלך נאום בפרלמנט, תוך שהוא מודיע על ההתנחלויות כלא-חוקיות וטען כי ישנו טיהור אתני של העם הפלסטיני | מיליבנד הודיע על איסור רכישת סחורה מההתנחלויות וסנקציות נגד חברות המסייעות למפעל ההתיישבות | הדברים המלאים (חדשות)כיכר השבת
מזעזע: השפילו חבר מול הכיתה - והפכו את הרגע לסרטון
לפעמים זה מתחיל במשפט קטן, קבוצה סגורה או כיסא שאף אחד לא רוצה לשבת לידו. חרם ודחייה חברתית יכולים להתרחש בלי שהמבוגרים בכלל מבחינים - וחשוב לדעת לזהות ולעצור אותם בזמן.חני שטיין
סיום מסכת ופלפול מבריק; כך חגג הבנש"ק מביאלה ב"ב את יום שמחתו
בהיכל ביהמ"ד ביאלה ב"ב נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן לבנו הרב ניסן חיים רבינוביץ חתן האדמו"ר מנדבורנה אלעד | במהלך השמחה ערך חתן המצווה סיום מסכת ונשא פלפול בדרוש ואגדה (חסידים)חיים רוזנבוים
ראשי מחנה השינוי תוקפים: "נתניהו הוזהר 10 ימים לפני הטבח והתעלם"
איזנקוט, בנט, ליברמן וגולן דורשים ועדת חקירה מיידית • "נתניהו קיבל התראה מאיחוד האמירויות ולא עדכן את מערכת הביטחון" | התחייבות: ועדה תוקם בממשלה הבאה (פוליטי מדיני)בני סולומון
קרן אסייג תקבל הבטחה לשרה ותשתתף הערב באירוע נתניהו
קרן אסייג תקבל הבטחה למינוי לשרה ותופיע הערב באירוע של ראש הממשלה נתניהו.כיכר השבת