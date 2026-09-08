רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה עם רכב בבני ברק

מבזקים נוספים
נעצר חשוד רביעי בתקיפה האלימה בכפר קוסרה
משטרת ישראל עצרה חשוד נוסף, רביעי במספר, בחשד למעורבות בתקיפה האלימה בכפר קוסרה. מדובר בתושב אזור בנימין בן 20. במקביל נתפס רכב ששימש את הפורעים באירוע. החקירה מתנהלת במסגרת מפקדה בין-ארגונית של משטרת יו"ש והשב"כ. מחר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט.קובי רוזן
הקטע שאולי פספסו: שר החוץ הבריטי התגאה ביהדותו - וב"תמיכה" שלו בישראל | צפו
בתוך מבול הסנקציות והנאום האנטי-ישראלי באופן בוטה של שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בפרלמנט הבריטי, האחרון התגאה ביהדותו | הוא אף טען כי הוא תומך במדינת ישראל, בו בעת שהכריז על הסנקציות (חדשות)כיכר השבת
תקלה בבדיקות גנטיות של גמידור - 100 דגימות בחשד לתוצאה שגויה
משרד הבריאות דיווח על תקלה בבדיקת נשאות גנטית בגן BRCA 1 בערכה של חברת גמידור. התגלה חשש לקבלת תוצאה שלילית שגויה. מתוך למעלה מ-90,000 בדיקות שנבדקו, אותרו 100 דגימות שקיים לגביהן חשש לתוצאה שגויה. המכונים הגנטיים והמעבדות יצרו קשר עם הנבדקים הרלוונטיים ובמידת הצורך יזמינו אותם לנטילת דגימת דם נוספת. התקלה תוקנה.יוסי נכטיגל
אמיר אביבי ויתר על שריון בליכוד
ראש הממשלה נתניהו עדכן כי אמיר אביבי ויתר על השריון בליכוד.כיכר השבת
אישה בת 74 נפצעה בינוני בתאונה בכביש 2 סמוך למחלף הסירה
אישה בת 74 נפצעה היום (15:23) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה, כאשר אחד הרכבים התהפך. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את הנפגעת לבית החולים מאיר במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
כזה עוד לא ראיתם: שני טילים בליסטיים נפלו מול המצלמה - אחד אחרי השני
אזרח אוקראיני תיעד את רגע נפילתם של שני טילים בליטסיים הלילה מעל העיר קייב | בסרטון נראה רגע הנפילה מזווית ייחודית, כיוון שהמצלם היה ככל הנראה קרוב מאוד למקום הנפילה | שניות לאחר מכן, נפל שם טיל נוסף (בעולם)כיכר השבת
פקח ריסס גז באוטובוס באזור החרדי: 15 נוסעים נפגעו, חלקם פונו לבית חולים
פקח תנועה התעמת עם נוסעים באוטובוס, תקף אחד מהם באגרופים וריסס גז מדמיע באוטובוס הסגור. כתוצאה מכך נפגעו כ-15 נוסעים, חלקם פונו לבית החולים. עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו קרא למשטרה לעצור את הפקח: "אירוע טרור אזרחי שאינו יכול לעבור לסדר היום" (בארץ)דוד הכהן
אירוע טרגי וחריג בירושלים: התמוטט במרכז הרפואי לעיני הצוות ונפטר
אירוע חריג וטרגי התרחש במרכז לרפואה דחופה 'טרם' בירושלים: גבר בן 53, ללא מחלות רקע מוכרות, הגיע לדלפק הקבלה כשהוא מתלונן על כאבים בחזה וצריבה בגרון. תוך זמן קצר הוא התמוטט במקום. צוותי הרפואה בחדר ההלם, יחד עם צוות מד"א שהוזעק למקום, ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות וממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את מותו (בארץ)מישאל לוי