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הקטע שאולי פספסו: שר החוץ הבריטי התגאה ביהדותו - וב"תמיכה" שלו בישראל | צפו

בתוך מבול הסנקציות והנאום האנטי-ישראלי באופן בוטה של שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בפרלמנט הבריטי, האחרון התגאה ביהדותו | הוא אף טען כי הוא תומך במדינת ישראל, בו בעת שהכריז על הסנקציות (חדשות) 

(צילום: הפרלמנט הבריטי)

שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, התייחס במהלך נאומו נגד ישראל לזהותו האישית ולעמדתו המדינית במהלך נאום בבית הנבחרים בלונדון. בדבריו הדגיש מיליבנד את מחוייבותו לביטחון ישראל לצד תמיכתו בקידום פתרון מדיני.

במהלך נאומו בפרלמנט אמר שר החוץ הבריטי כי "גברתי סגנית היושב ראש, אני גאה ביהדותי, ובלתי מתפשר בתמיכתי במדינת ישראל. ואין שום סתירה כלל בין זה לבין תמיכתי במדינת פלסטין. למעשה, בדיוק ההפך. פתרון שתי המדינות מבוסס על אמונה מפורשת שהדרך היחידה לביטחון עבור שני העמים היא לחיות זה לצד זה בדו-קיום של שלום, עם חירות, ביטחון והגדרה עצמית."

כזכור, הדברים נאמרו במסגרת הכרזת ממשלת בריטניה על הטלת סנקציות כלכליות ואיסור יבוא מוצרים מההתנחלויות ביהודה ושומרון. הצעדים כוללים הגבלות על שירותים פיננסיים, תשתיות והדקת הפיקוח על רישיונות ייצוא ביטחוני.
הפרלמנט הבריטיאד מיליבנד

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