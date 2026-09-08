יואב קיש בשיחה עם "כיכר השבת" לאחר הגשת הרשימות: ״אם אתה מצביע ימין, ההתלבטות שלך היא לא בין וינטר לגנץ. אתה צריך להצביע לליכוד, או בוודאי למפלגות שעוברות את אחוז החסימה במחנה הימין" | קודם לכן אמר קיש בהגשת רשימת הליכוד: ״אסור לאנשי ימין להצביע למפלגת וינטר" | צפו בדברים (פוליטי)

קובי ישראל