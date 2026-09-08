רוכב אופנוע בן 23 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4

מבזקים נוספים
אחרי הפיצול והסערה: יהדות התורה הגישה את הרשימה לכנסת
נציגי מפלגת יהדות התורה הגישו הערב את רשימת יהדות התורה לכנסת ה-26, לקראת מערכת הבחירות הקרובה | יו״ר יהדות התורה הנכנס, ח״כ יעקב אשר: אנחנו יוצאים למערכה הזו באמונה ובביטחון, מתוך אחדות, אחריות ונחישות, ובעזרת השם נעשה ונצליח״ (חרדים, פוליטי)קובי ישראל
גימיק או הפתעת הבחירות? מפלגת "צבע שחור" הגישה את רשימתה לוועדת הבחירות
העריקים יכניסו אותה לכנסת? מפלגת "צבע שחור – מגן עולם התורה" הגישה היום ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, את רשימת מועמדיה לכנסת ה־26 | במפלגה טוענים כי בסקר של רפי סמית עולה כי 22% מהציבור החרדי תומכים במפלגה, פוטנציאל של 4 עד 5 מנדטים (פוליטי)קובי ישראל
איראן מאיימת: פגיעה במיכליות הנפט שלנו תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאים
מפקד ח'אתם אלאנביאא' האיראנית הצהיר כי צבא ארה"ב הורה למיכליות נפט איראניות להתפנות לקראת תקיפתן. לדבריו, כל פגיעה במכליות הנפט של איראן תוביל לתקיפת בסיסים אמריקאיים באזור בידי הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית.קובי אטינגר
4 נפגעים בתאונה בכביש 40 סמוך למחלף דבירה
4 אנשים נפגעו הערב (22:20) בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 סמוך למחלף דבירה, כאשר אחד הרכבים התהפך. חובשים ופראמדיקים של מד"א פינו את הנפגעים לבית החולים סורוקה: צעיר בן 23 במצב בינוני עם חבלות בגופו, ושלושה נוספים במצב קל.קובי רוזן
"איזה חסד עשה איתה החמאס": אימו של החטוף בתביעת ענק נגד הפובליציסט החרדי
איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל, הגישה תביעת דיבה בסך 169 אלף שקל נגד דב הלברטל בעקבות פוסט חריף שפרסם נגדה (משפט)משה כהן
קיש תוקף בשיחה ל"כיכר השבת": "לא להצביע למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה " | צפו
יואב קיש בשיחה עם "כיכר השבת" לאחר הגשת הרשימות: ״אם אתה מצביע ימין, ההתלבטות שלך היא לא בין וינטר לגנץ. אתה צריך להצביע לליכוד, או בוודאי למפלגות שעוברות את אחוז החסימה במחנה הימין" | קודם לכן אמר קיש בהגשת רשימת הליכוד: ״אסור לאנשי ימין להצביע למפלגת וינטר" | צפו בדברים (פוליטי)קובי ישראל
"זה מה שהחזיק אותי בעזה": שורד השבי חושף את הקבלה שלו לראש השנה | צפו
שורד השבי איתן מור ששוחרר לפני כשנה מהשבי בעזה לאחר שנחטף על ידי מחבלי חמאס בטבח שמחת תורה, קיבל על עצמו להסיר את הקעקועים מגופו | הוא שיתף כי ראה בכך "הזדמנות להתנקות פנימית לקראת השנה החדשה ולהודות לאלוקים שהציל אותי" • צפו (ברנז'ה)איציק אוחנה