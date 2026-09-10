כוחות אוגדה 36 השלימו השמדת תוואים תת-קרקעיים ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, באורך של למעלה משני קילומטרים. בתשתיות אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. בתשתיות התגלה מתחם פיקוד מרכזי של יחידת 'בדר' עם חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה. צה"ל מסר כי מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים ומומנה על ידי איראן, ושהושמדה כדי לנטרל את יכולת חיזבאללה לתכנן טרור נגד ישראל.

ב. ניסני