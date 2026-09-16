רוכב אופנוע בן 28 נפצע בתאונה בחולון ופונה במצב בינוני

האדמו"ר מסלאנים עלה לביקור במעונו של ראש הישיבה, הגאון רבי משה צדקה בעיה"ק ירושלים | השניים שוחחו על חובת הקידוש השם במאבק נגד גזירת הגיוס, והאדמו"ר שיבח את עמדתם הנחרצת של חכמי ספרד שלא להגיע לשום פשרה |בסיום השיחה התבטא האדמו"ר: בכוח האמת לא תהיה שליטה לרשעים | תיעוד וסיקור (חסידים)

חיים רוזנבוים