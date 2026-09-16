הולכת רגל בת 64 נפגעה בינוני בתאונה בקרית גת

משרד הבריאות מדווח כי היום (16 בספטמבר) התגלה כלב נגוע בכלבת באזור חקלאי סמוך לישוב שפרעם בגליל המערבי. מדובר בכלב מעורב גדול בצבע שחור-חום. שלושה אנשים שנחשפו לכלב הופנו לטיפול מונע. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעל חיים משוטט באזור בין 28.08.2026 ל-14.09.2026 מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות עכו (04-9955138) או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים וסבון כ-10 דקות, לחטא ולפנות ללשכת הבריאות.

יוסי נכטיגל