נעצרו שני חשודים בניסיון לינץ' באם ובנה שנכנסו בטעות לג'נין

מבזקים נוספים
השידוך מתעכב? התשובה המפתיעה שנתן רבי גרשון אדלשטיין
המציאות המחרידה הזו המוכרת לצערנו ביותר מידי בתים, איננה מאפשר לעבור לסדר היום. המצב המבהיל בו משפחות מתמודדות עם חולי, כאב, קשיי פרנסה, שידוכים שלא זזים ו'תקיעה' בכל תחום, מציאות אותה אנו פוגשים בעיניים הדומעות בבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים, תחינה נוראה לשנה טובה ומתוקה באמת (חרדים)אסף מגידו
הגר"י אדלשטיין זצ"ל: מרבית הצרות, המחלות והקשיים זה בגלל קפידא!
המציאות המחרידה הזו המוכרת לצערנו ביותר מידי בתים, איננה מאפשר לעבור לסדר היום. המצב המבהיל בו משפחות מתמודדות עם חולי, כאב, קשיי פרנסה, שידוכים שלא זזים ו'תקיעה' בכל תחום, מציאות אותה אנו פוגשים בעיניים הדומעות בבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים, תחינה נוראה לשנה טובה ומתוקה באמת (חרדים)אסף מגידו
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
גולן קורא למחנה: הפסיקו להתקוף, המשימה להפיל את נתניהו
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, פנה לגדי איזנקוט, נפתלי בנט ואיוט ליבני בקריאה לאחדות. "המשימה היחידה שלנו היא להציל יחד את המדינה מידי ממשלת הטבח, ההשתמטות וההפקרה", כתב. גולן הוסיף: "אסור לנו לתקוע אחד את השני. משחק הכסאות לא חשוב - המדינה כן". הוא הבהיר כי כולם ימליצו על אותו מועמד לראשות הממשלה וכי הוא כבר ויתר, וקרא: "עכשיו תורכם". גולן הגדיר את 40 הימים הקרובים כ"החשובים בתולדות המדינה".כיכר השבת
אסון כבד בבני ברק: אברך צעיר כבן 20, נפל מגובה חמש קומות, כונני החירום קבעו את מותו במקום
כונני הצלה ביצעו לפני זמן קצר החייאה על אברך שנפל מגובה חמש קומות בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל, לאחר מאמצי ההחייאה שלמרבה היגון והצער לא צלחו, הכוננים קבעו את מותו של הבחור במקום • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (ארץ)דניאל הרץ
החייאה בבני ברק על בחור ישיבה שנפל מגובה חמש קומות; ילד בצפון במצב אנוש
כונני הצלה מבצעים החייאה בבחור שנפל בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (חדשות חרדים)דניאל הרץ
שני גברים נהרגו בתאונת דרכים בכביש 310
שני גברים נהרגו בתאונת דרכים קשה בכביש 310 סמוך לגבעות בר. התאונה אירעה בין שני כלי רכב. אורן גונן, חובש באיחוד הצלה, מסר: "למרבה הצער נקבע מותם של שני גברים עקב אופי הפציעות מהן סבלו".קובי רוזן
מזעזע ומחריד כל לב יהודי: עובדים בנתב"ג מחויבים לעבוד ביום כיפור | הח"כ פנה בזעם לשרה; "תתערבי"
עובר כל גבול: במשך כל שנות קיומה של מדינת ישראל, נשמר הסטטוס-קוו, לפיו לא עובדים ביום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי - יום הכיפורים, אלא שבמכתב שיצא לעובדי חברת ממ"ן הם נדרשו להמשיך בהטענת מטוסי מטען במהלך היום הקדוש • ח"כ אבי מעוז פנה לשרת התחבורה בדרישה לעצור את העבודה (בארץ)קובי ישראל