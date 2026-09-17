לאחר בירורים מורכבים לגבי מקום מגוריה החדש, החליט האב, לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים, לקחת את יחיאל לביתה. הכאב הגדול לא איחר לבוא. הם עמדו מחוץ לבית, יחיאל ניגש בלב דופק ודפק בדלת. אמו שאלה מעבר לדלת הסגורה "מי זה?", ויחיאל ענה בקול רועד את שמו. הדלת לא נפתחה. היא סירבה לפתוח לו את הדלת (מגזין כיכר)

משה רבי