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כן יאבדו

מחבל הנוח'בה שפשט למעבר ארז ב-7 באוקטובר, חוסל השבוע בצפון הרצועה

שריף שאדי אבראהים לבד חוסל בתקיפה בצפון הרצועה • יוסף סעד אלעדין ראשד זעים, מפקד נוח'בה נוסף, חוסל קודם לכן | שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)

(צילום: דובר צה"ל)

צה"ל תקף שלשום (יום שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל שריף שאדי אבראהים לבד, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל פשט למעבר ארז בטבח 7 באוקטובר, כך מדווח היום דובר צה"ל.

בתקיפה נוספת שבוצעה מוקדם יותר השבוע (יום שני), חיסל צה"ל את המחבל יוסף סעד אלעדין ראשד זעים, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

על פי ההודעה מדובר צה"ל, בעת האחרונה קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעלו לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום שהיוו.

טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מפקד הנוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסלו מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס ומחבל נוסף במרחב חאן יונס ובעיר עזה.
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